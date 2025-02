Center organiza uma consulta com os estados sobre biomanocação

Após a aprovação da biotecnologia para a economia, o meio ambiente e o emprego (BIOE3) pelo Gabinete da União em agosto passado, o Departamento de Biotecnologia (DBT) organizou uma consulta com os estados na sexta-feira para estabelecer instalações de fabricação de bio-fabricantes em seus regiões.

Leia também | O gabinete aprova o esquema para aumentar a fabricação de biotecnologia

A bio-manufatura refere-se à fabricação industrial de uma variedade de produtos relacionados a produtos químicos, biopolímeros e enzimas de alto valor; proteínas inteligentes e alimentos funcionais; Bio-terapia e agricultura climática resistente.

“Atualmente, vários estados nem sequer têm uma política de fabricação de biotecnologia. Para o próximo, digamos Biocon, para surgir, precisamos de uma participação estreita entre os estados e o centro ”, disse Rajesh Gokhale, secretário do Departamento de Biotecnologia.

“A biotecnologia nunca foi uma ótima palavra de moda, mas tenho certeza de que, nos próximos anos, serão um enorme investimento e lucros que tomarem medidas iniciais terão uma vantagem”, disse o ministro das Ciências das Ciências da União, Jitendra Singh, o Conclave.

O roteiro para conseguir isso envolverá o estabelecimento de ‘células BIOE3 centradas no estado’, formulando planos de ação BIOE3 centrados no estado, que constituem comitês gerenciais em nível estadual, grupos de trabalho apropriados e funcionários nodais e estabelecem centros biológicos, fundações e fundações e centros de fabricação.

Espera -se que os estados adotem pelo menos duas áreas temáticas (Identificado sob a política BIOE3) Com base em seus pontos fortes, necessidades, experiência e capacidades, garantindo uma “abordagem localizada, mas integral”, para promover a bio-manufatura e identificar alguns produtos biológicos.Incluindo produtos químicos da lista de prioridades para biofabricação, um documento especificado.

Leia também | Hub biomanuffacting para que os materiais clínicos apareçam no Genome Valley IKP Knowledge Park em Hyderabad

Vários estados fizeram apresentações sobre seus esforços para promover as indústrias de biotecnologia. Alguns disseram que atualmente tiveram políticas de força e fornecem créditos fiscais, bolsas de estudo e outras formas de apoio aos candidatos. No entanto, os unanimes eram em grande parte que, sem apoio significativo do centro, em termos de direção e fundo, expandir com sucesso a fabricação de biotecnologia com sucesso seria um desafio.