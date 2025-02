Center para esperar alguns dias pela liderança alternativa em Manipur, antes de invocar o governo do presidente

Nem o governante do BJP nem os partidos da oposição, incluindo o Congresso, optaram por sua reivindicação de formar o governo em Manipur após a renúncia de N. Biren Singh. O Sr. Singh continua como o principal ministro do cuidador do estado. | Crédito da foto: pti/@birensingh

O governo Manipur permaneceu em um estado de incerteza na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) à noite, enquanto o governo da União estava esperando que a liderança alternativa surja dentro do governante Bharatiya Janata (BJP), dois dias depois que N. Biren Singh renunciou tanto a Primeiro Ministro.

A última sessão da Assembléia de Manipur foi em 12 de agosto de 2024, o que significa que o período de seis meses no qual uma assembléia se reunirá com lapsos na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025). No entanto, o centro esperará mais alguns dias antes de uma decisão formal ser tomada em relação à imposição do governo do presidente, disse um funcionário do governo O hindu.

De acordo com o artigo 174 (1) da Constituição, “seis meses não intervirão” entre a última sessão da Assembléia em uma sessão e a data designada para sua primeira sessão na próxima sessão. O governador Ajay Kumar Bhalla não emitiu nenhuma notificação que convocou a assembléia.

No entanto, o funcionário disse que a disposição não afirma explicitamente que a Assembléia deve se dissolver caso o período de seis meses tenha expirado. De acordo com uma sentença da Suprema Corte de 2002 no Bharatbhai Bhagwanjibhai vs State of Gujarat Caso: “Simplesmente porque o cronograma estabelecido no artigo 174 não pode ser cumprido, que por si só não pode ser um motivo para trazer para a operação o artigo 356 (regra do presidente)”.

Não há reivindicações estacionadas

Depois que o Sr. Singh renunciou em 9 de fevereiro, nenhuma das partes do estado, ou o BJP ou os partidos da oposição, incluindo o Congresso, optaram por sua reivindicação de formar o governo até a noite de terça -feira. O Sr. Singh continua como o principal ministro do cuidador do estado.

Outro alto funcionário do governo disse que o próximo passo seria o governador apresentando um relatório ao presidente da Índia sobre a crise constitucional no estado.

“O presidente pode buscar a opinião legal e o artigo 74 da Constituição diz que o cargo é obrigado pela ajuda e aconselhamento do Conselho de Ministros liderados pelo Primeiro Ministro. Como o primeiro -ministro viaja para o exterior, não fica claro quando o gabinete do sindicato se reunirá. A decisão sobre a regra do presidente pode ser tomada após seu retorno ”, disse o funcionário.

Caos interno

Sambit Patra, encarregado dos assuntos do BJP no nordeste, realizou reuniões separadas de portas fechadas com todos os legisladores do BJP e outros componentes da NDA no segundo dia sucessivo. Um consenso sobre o sucessor de Singh não foi alcançado.

Juntamente com o Presidente do Estado do BJP, A. Sharda Devi e alguns legisladores, Patra se reuniu com Bhalla à tarde após uma reunião com Singh, indicando que a partida é dividida em Camps Pro e Anti-Biren Singh.

No início do dia, alguns MLA disseram a jornalistas que a liderança central do BJP nomearia o próximo primeiro ministro em um momento apropriado.

Enquanto isso, o Congresso apontou que na terça -feira (11 de fevereiro) foi o último dia para uma sessão obrigatória da Assembléia de 60 membros do estado. Ele disse que o artigo 174 (1) estipula que não pode haver mais de seis meses entre duas sessões de montagem.

Calma

Em meio ao drama político, o chefe dos três bombeiros com sede em Nagaland, do Exército, o tenente -general Abhijit S. Pendharkar visitou Imphal para revisar a “preparação operacional de formações e unidades” em Manipur. A revisão, que indica um papel mais importante para as forças armadas na segurança de Manipur, concordou com o chamado do governo do estado aos cidadãos para permanecer calmo e não ser vítima de notícias, rumores ou desinformação não verificados que podem causar pânico desnecessário ou interromper a paz e a harmonia no estado.

Uma declaração emitida pelo secretário -chefe PK Singh disse: “Ele também recebeu um aviso do governo de que certas pessoas e grupos sem escrúpulos podem deliberadamente tentar incitar os desagradáveis, interromper a harmonia e disseminar o medo entre o público usando informações falsas, conteúdo inflamatório ou fabricado. narrativas. Tais tentativas pretendem criar ilegalidade e o público é fortemente recomendado que não preste atenção a informações ou incentivos tão errôneos.

Emitindo um número da sala de controle para as pessoas entrarem em contato com todas as notícias ou informações que encontrarem, o governo instou líderes comunitários, organizações da sociedade civil, líderes religiosos, organizações estudantis, intelectuais e cidadãos a promover a unidade, priorizar a paz e o trabalho em direção à reconstrução. confiar.

Jornalista sequestrado, lançado

O comunicado foi emitido horas depois que o jornalista sênior com sede em Imphal, Yambem Laba, foi seqüestrado por um grupo de cerca de 20 homens armados com sua residência por volta das 3:30 da manhã de terça -feira. Seus sequestradores o libertaram por volta das 13h

O Sr. Laba, ex -membro da Comissão de Direitos Humanos de Manipur, criticou o Sr. Singh. Os membros de sua família disseram que seu seqüestro poderia estar relacionado a seus pontos de vista sobre a crise política e os grupos radicais armados expressos em um programa de entrevistas televisionadas na noite de segunda -feira.

Alguns dias atrás, pistoleiros não identificados haviam atirado em sua casa na área imphal de Uripak Yambem Leikai e supostamente pediu que ele eliminasse um post no Facebook que criticou o Sr. Singh e um grupo radical armado.

MEITEI extremistas presos

Na terça -feira, as forças de segurança prenderam nove extremistas dos distritos Imphal West e Tengnoupal do estado. Os nove eram membros de quatro roupas proibidas que atendem à “cidade de Meitei Nation Kangleipak.

As armas apreendidas dos extremistas incluíam dois rifles Inasy, um rifle AK-47, uma metralhadora leve e uma arma de 7,65 mm.