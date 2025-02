O governo central atendeu a 90% dos requisitos orçamentários de Pusucherry e continuaria atendendo a seus requisitos, disse o Ministro de Estado da União para obter informações e radiodifusão e assuntos parlamentares L. Murugan.

Quando perguntado por que Romucherry, que enfrentou uma crise financeira, não foi incluído na Comissão de Finanças, disse que não havia uma crise financeira na UT e que o centro estava atendendo à exigência de fundos.

Ao ir a uma entrevista coletiva, Murugan disse que o governo central havia atribuído aproximadamente ₹ 3.432 milhões de rúpias para a pós -graduação em POTS (JIPMER).

O governo do sindicato também atribuiu ₹ 186,44 milhões de rúpias a Potouchry sob a missão Jal Jeevan. O limite de empréstimo para o cartão de crédito Kisan aumentou de ₹ 3 para ₹ 5 lakh. Isso beneficiará um total de 16.000 agricultores em panelas, disse ele.

O orçamento do sindicato apresentado em 1º de fevereiro foi um documento de visão para o desenvolvimento do país nos próximos 25 anos.

A infraestrutura desempenhou um papel fundamental. As indústrias, estradas, portos, aeroportos e estações ferroviárias haviam se desenvolvido consideravelmente, especialmente em Tamil Nadu. Aproximadamente 6.626 milhões de rúpias para projetos em Tamil Nadu foram atribuídas no orçamento ferroviário de 2025-26, para o qual o trabalho estava sob progresso. O valor foi significativamente alto em comparação com a alocação de ₹ 800 milhões de rúpias feitas durante o governo da United Progressive Alliance de 2009-14, disse ele.