O centro está pronto para gastar o dinheiro necessário para o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária em Kerala. O único processo que as ferrovias apresentaram é a entrega oportuna da terra exigida pelo governo do estado, disse o ministro da Ferrovia V. Somanna.

Eu estava conversando em uma função aqui na terça -feira em relação ao orçamento do sindicato.

O orçamento ferroviário alocou um desembolso recorde de ₹ 3.042 milhões de rúpias para o exercício de 2025-26, oito vezes maior que o desembolso médio do orçamento de 2009 a 2014, durante o período da United Progressive Alliance (UPA).

“Estamos comprometidos em melhorar a rede ferroviária e a conectividade para contribuir para o desenvolvimento do estado. Desde 2014, foram construídos 125 km de novas faixas em Kerala. Existem oito projetos em andamento (novas faixas) de 419 km a um custo de ₹ 12.350 milhões de rúpias. Além disso, 35 estações estão sendo reconstruídas como estações amritas a um custo de ₹ 2.560 milhões de rúpias. Para um maior desenvolvimento, a terra é necessária e o estado deve acelerar a aquisição de terras ”, afirmou.

O ministro da União disse que “o turismo médico e a cura na Índia”, promovido em associação com o setor privado, e os padrões de visto mais fáceis do orçamento beneficiariam Kerala, já que Kerala é considerado um centro de Ayurveda e essas iniciativas melhorarão o turismo economia e gerar mais empregos aqui.

O esquema Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, lançado pelo primeiro -ministro Narendra Modi, para fornecer conexões de GLP sob as famílias da linha de pobreza, se beneficiaria de cerca de 3,7 lakh de mulheres em Kerala no próximo ano fiscal com o orçamento de ₹ 12.100 crore para o esquema.

Da mesma forma, o IIT Palakkad, começou em 2015, seria atualizado de acordo com o anúncio do orçamento. Para novas empresas, a garantia de crédito será revisada de rúpias de ₹ 10 milhões a ₹ 20 milhões de rúpias e isso ajudaria o ecossistema inicial que surge em Kerala, acrescentou.

O presidente do Estado do BJP, K. Southern, falou na função.