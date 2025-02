Center renova os sites para ‘harmonizar sua impressão digital’; Criação de um concentrador de IA multilíngue para a disseminação do esquema

O governo do sindicato começou a renovar seus sites oficiais e está trabalhando em um centro de inteligência artificial para distribuir informações sobre iniciativas do governo. O Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MEITY) lançou um manual de identidade da marca digital na terça -feira (18 de fevereiro de 2025), buscando criar uma linguagem de design padrão para sites do governo.

A iniciativa, para “harmonizar a impressão digital do governo”, foi incentivada pelo primeiro -ministro Narendra Modi, que pediu aos secretários do Ministério que melhorassem seus sites em uma reunião recente, de acordo com o Secretário de Meity, S. Krishnan. Como as plataformas digitais surgem como um “primeiro ponto de contato”, o novo manual diz que “uma presença coesa e convincente da marca é essencial para se comprometer com o público nacional e global de maneira eficaz”.

Centro AI multilíngue

Enquanto isso, o Ministério da Informação e Radiodifusão está desenvolvendo um centro de IA para permitir a disseminação eficaz e eficiente de informações sobre várias iniciativas e projetos do governo. “A plataforma também terá a instalação para a tradução multilíngue de conteúdo para escopo eficaz para massas em todo o país”, disse um alto funcionário do governo. O centro ainda não foi formalmente inaugurado.

Outras iniciativas incluem: Digital India Bhashini, uma plataforma de tradução de idiomas; Bharatgen, a primeira iniciativa do modelo de linguagem multimodal (LLM) financiado pelo governo mundial lançado em 2024; o Sarvam-1 ai llm; Chitritekha, uma plataforma de transcrição de vídeo de código aberto; e o sistema de IA multilíngue Everest 1.0, que serve vários idiomas indianos.

Boom da Índia

Para fins de especialização, os cursos de IA serão expandidos em programas de graduação, pós -graduação e doutorado, disse o funcionário. Bolsas de estudo já estão sendo fornecidas ao Ph.D. Os acadêmicos que investigam a IA nos 50 principais institutos no âmbito da classificação institucional nacional. Os dados e laboratórios da IA ​​também estão sendo configurados em níveis de nível 2 e nível 3 para oferecer cursos fundamentais.

O funcionário citou o relatório Stanford AI Index 2024, que diz que a Índia ocupa o primeiro lugar em todo o mundo na penetração das habilidades de IA (2.8), superando os Estados Unidos (2.2) e a Alemanha (1,9). Ele testemunhou um crescimento de 263% na concentração de talentos da IA ​​desde 2016, e sua taxa de penetração das habilidades de IA para as mulheres é de 1,7, seguida pelos Estados Unidos (1,2) e Israel (0,9). A Índia, que tem 16% do talento mundial, ocupa o segundo lugar em projetos generativos públicos no Github.

O ‘Indian Skills Report 2024’, publicado pela Wheebox, prevê que a indústria do indiano atingirá uma avaliação de US $ 28,8 bilhões até 2025, com uma taxa composta anual de 45%. A força de trabalho qualificada da IA ​​no país viu um aumento de 14 vezes entre 2016 e 2023. Um relatório recente compilado pelo BCG diz que a Índia lidera o mundo na adoção da IA, com 80% das empresas que o identificam como um centro prioridade estratégica, acima da média global de 75%; e 69% das empresas indianas planejam aumentar os investimentos tecnológicos este ano. A Índia abriga mais de 520 incubadores e aceleradores tecnológicos.