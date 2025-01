Centro anunciou pacote financeiro para VSP com objetivo de privatizá-lo: vice-presidente do Andhra Intellectual Forum

O professor Golivi Appala Naidu, vice-presidente estadual do Fórum Intelectual de Andhra, alegou que o governo central havia anunciado um pacote de Rs 11.440 milhões para a usina siderúrgica de Visakhapatnam com o objetivo de privatizar a usina pela porta dos fundos. Em comunicado, em Srikakulam, no domingo (19 de janeiro de 2025), disse que o capital do Governo da União seria aumentado para 56% e o capital do VSP seria reduzido para 43% com o chamado pacote financeiro.

“O Centro acharia mais fácil avançar com a sua decisão de privatizar, pois teria mais capital na fábrica”, teme.

“Intencionalmente, o Governo da União está ignorando o valor de mercado atual de ₹ 2 lakh crore da planta. O Centro está a calcular o seu valor de acordo com os registos do ano de 1972. A redução do valor contabilístico e o aumento do seu capital visam facilitar a privatização da fábrica de forma sensata”, disse o Dr. Appala Naidu.

Ele disse que o Fórum Intelectual de Andhra conscientizaria as pessoas sobre as intenções maliciosas do governo por trás do anúncio do pacote, sem dar qualquer clareza sobre sua continuação como uma unidade do setor público.