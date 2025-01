Centro de Saúde da Família recompensa pacientes pelo manejo de doenças no estilo de vida

Gomathi Gopalakrishnan, 70 anos, de Purakkad, Alappuzha, procurou tratamento médico para hipertensão pela primeira vez há alguns anos. Inicialmente inconsistente com seu tratamento, a Sra. Gopalakrishnan conseguiu controlar sua pressão alta há alguns meses, adotando um estilo de vida mais saudável e permanecendo comprometida com os planos de tratamento. Sua dedicação não só lhe permitiu melhorar significativamente sua saúde, mas também lhe rendeu um biscoito dourado de dois gramas.

Este reconhecimento veio através do ‘Patharamattu Arogyam’, um programa de recompensa único lançado pelo Centro Governamental de Saúde Familiar (FHC), Purakkad, para motivar os pacientes a gerir eficazmente doenças relacionadas com o estilo de vida, como a diabetes e a hipertensão. No dia de Ano Novo de 2025, o FHC também concedeu uma moeda de ouro de um grama a Rajendran K. e um biscoito de prata a Lakshmikutty, que da mesma forma mantém a saúde através de esforços constantes.

Os vencedores foram selecionados por sorteio entre um grupo de 178 pessoas que conseguiram manter os níveis de diabetes e pressão arterial sob controle por três meses consecutivos. As premiações ouro e prata foram patrocinadas pela equipe médica, demais funcionários e trabalhadores da ASHA da FHC. A iniciativa foi bem recebida e FHC pretende dar continuidade ao programa de recompensas.

“Estou muito feliz porque minha pressão arterial agora está normal. O programa ‘Patharamattu Arogyam’ foi uma grande motivação e ajudou-me a compreender a importância de manter um estilo de vida saudável e de aderir aos medicamentos prescritos”, diz a Sra. Gopalakrishnan.

O programa reflecte a abordagem proactiva de FHC para abordar a crescente prevalência de doenças relacionadas com o estilo de vida. “Temos cerca de 1.750 pacientes com diabetes e hipertensão. Lançamos o programa de recompensas para inspirar os pacientes a adotarem estilos de vida mais saudáveis ​​e a permanecerem comprometidos com seus planos de tratamento. Manter o diabetes e a pressão arterial sob controle por meio de exames e medicamentos regulares ajuda a prevenir complicações como acidente vascular cerebral, ataque cardíaco e doenças renais”, diz o Dr. Shibu Sukumaran, diretor médico do FHC, Purakkad.

Embora sejam atribuídos anualmente presentes de ouro e prata a pessoas que gerem consistentemente doenças do estilo de vida durante um longo período de tempo, o FHC também oferece prémios complementares, como utensílios de cozinha, a pacientes que conseguem normalizar níveis elevados de diabetes ou pressão arterial. Além disso, introduziu um cartão de progresso digital para monitorar e registrar os níveis de diabetes e pressão arterial de cada paciente.