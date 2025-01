Centro institucionalizando sistema de saque; os impostos corporativos devem aumentar: Yogendra Yadav

Os que estão no poder no Centro “institucionalizaram um sistema de pilhagem” e hoje existe uma possibilidade real de “a desigualdade económica se tornar uma questão política importante”, disse o analista político e activista Yogendra Yadav.

Num evento para relembrar o legado do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh, organizado por Jagrutha Karnataka em Bengaluru na sexta-feira, ele disse: “Menos impostos sobre as empresas não resultarão em maiores investimentos. O que tem acontecido nos últimos cinco anos é uma recompensa; “Os impostos corporativos devem aumentar.” Ele defendeu um imposto sobre a riqueza para rendimentos acima de Rs 100 milhões.

O Professor Yadav disse ainda que hoje a maior greve não está a ser levada a cabo pela classe trabalhadora, mas pela classe capitalista que ameaça transferir o seu IDE para outro país.

“Hoje existe uma possibilidade real de que a desigualdade económica se torne uma questão política importante. Por mais estranho que possa parecer, a política indiana está pronta para uma viragem acentuada à esquerda”, disse ele.

MSP para agricultores

O Professor Yadav destacou que o MSP para os agricultores aumentou significativamente durante o governo da UPA liderado por Manmohan Singh, de uma forma que não tinha sido feita antes ou depois disso. O crescimento agrícola durante o período foi sem precedentes, disse ele. Embora Singh se concentrasse no crescimento, o seu governo também garantiu redes de segurança na forma do MNREGA e da Lei de Segurança Alimentar.

Observando que Singh era um líder consultivo que respeitava a dissidência e as diferenças, o Prof Yadav disse: “Ele estava a ser guiado por alguém em quem o povo deste país votou, não por um empresário de Ahmedabad… Não pode ser tomada uma decisão como a desmonetização. .” Se você tiver alguém são para guiá-lo.

“Aquilo que é considerado a sua maior fraqueza é, na minha opinião, a sua maior força. Não seria ótimo se algum primeiro-ministro tomasse uma decisão por si mesmo? A coalizão é a condição mais natural de poder em uma civilização como a Índia”, disse ele.

Arquiteto da liberalização

Embora Singh fosse conhecido por abrir a economia indiana e amplamente criticado pelas facções de esquerda pelo mesmo, o Professor Yadav sugeriu que o que Singh estava a oferecer era uma “versão diferente do capitalismo” e que ele não era um fundamentalista do mercado livre.

Embora admitindo que o fosso entre ricos e pobres aumentou após a liberalização, o Prof. Yadav disse que, apesar disso, ajudou a melhorar as condições económicas dos mais pobres entre os pobres.

“As políticas de Singh convidam-nos a pensar novamente porque operamos dentro do binário entre capitalista e socialista. “Não vimos a gama de nuances capitalistas ou as possibilidades políticas que cada uma delas oferecia.”

“Hoje, porém, não podemos ter certeza das estatísticas fornecidas pelo governo da União. O PIB está inflacionando. “Preocupa-me que alguns dos benefícios da abertura da economia que temos visto durante 15 ou 20 anos possam estar a desaparecer”, disse ele.

Impulso à agricultura

LK Ateeq IAS, que trabalhou com Manmohan Singh no PMO por cinco anos, disse que costumava se cercar de muita experiência. “A Comissão de Planeamento tinha então muitos especialistas, ao contrário da actual Niti Aayog, que é orientada por consultores”, disse ele.

Ateeq lembrou como Singh, economista de formação, surpreendeu a todos em 2008 ao decidir oferecer isenções de empréstimos agrícolas.

“Normalmente esperamos que economistas como ele discordem. Mas ele disse que a balança dos termos de troca está tradicionalmente inclinada contra os agricultores e a favor da indústria, o que faz com que os agricultores sejam sobrecarregados com empréstimos. Portanto, disse ele, deveríamos perdoar as dívidas dos agricultores de vez em quando.”

Ateeq destacou ainda a importância dada à saúde e à educação quando Singh liderou o governo.

“Entre 1960 e 2005, nenhum novo IIT foi criado no país. Foi durante o tempo de Singh como ministro-chefe que surgiram novos IITs”, disse ele.