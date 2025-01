Centro lança primeiro cluster de peixe orgânico do país em Sikkim

O Ministro da Pesca e Pecuária da União, Rajiv Ranjan Singh, inaugurou o primeiro cluster de pesca orgânica do país em Sikkim na segunda-feira (6 de janeiro de 2024). O Ministério das Pescas da União disse que o agrupamento de peixes orgânicos no distrito de Soreng, em Sikkim, aumentará a renda dos agricultores e promoverá a sustentabilidade na aquicultura. O projeto visa vender peixe orgânico livre de antibióticos, produtos químicos e pesticidas em mercados orgânicos em todo o mundo.

Singh também inaugurou e lançou as bases para 50 projetos-chave no valor de Rs 50 milhões sob Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), cobrindo todos os estados do nordeste, exceto Arunachal Pradesh e Mizoram em Guwahati. “O Governo de Sikkim já abraçou a agricultura biológica, o que ajudou a construir uma forte reputação pelas suas práticas agrícolas sustentáveis ​​e amigas do ambiente. A introdução da pesca e da aquicultura biológicas alinhar-se-á com a visão mais ampla do Estado de promover práticas orgânicas, sustentáveis ​​e amigas do ambiente em todos os sectores”, afirmou o Ministério das Pescas num comunicado.

Ele acrescentou que o grupo de pesca orgânica se concentra em um sistema de piscicultura ecologicamente saudável que evita produtos químicos, antibióticos e pesticidas. “Isso também garante uma poluição ambiental mínima e evita danos aos ecossistemas aquáticos, contribuindo para práticas sustentáveis ​​de produção pesqueira”, afirmou o Ministério.