Centro mina os direitos das tribos das montanhas: Ex-ministro de Mizoram, Zodintluanga

GUWAHATI:

Um líder do All India Adivasi Congress Committee (AIACC), com sede em Mizoram, acusou o governo de Narendra Modi de minar os direitos dos Adivasis e das tribos das montanhas, particularmente na região nordeste do país.

Falando na convenção estadual do Comitê Adivasi do Estado de Tripura no distrito de Dhalai Ambassa no domingo (5 de janeiro de 2025), Zodintluanga pediu o desmantelamento do “controle autoritário” sobre o país para preservar os valores que definem a democracia na Índia. Ex-ministro do Congresso, é membro executivo nacional da AIACC.

Zodintluanga criticou as políticas do governo liderado pelo Partido Bharatiya Janata no Centro, dizendo que não conseguiu defender os direitos das comunidades tribais e dos grupos marginalizados em toda a Índia. “Sob a liderança de Narendra Modi, o espírito da democracia desgastou-se. “O seu regime autoritário deve acabar se quisermos salvaguardar os valores sobre os quais o nosso país foi construído”, disse ele.

Ele citou iniciativas marcantes, como a Lei dos Direitos Florestais de 2006, como exemplos das contribuições do Congresso para os direitos das comunidades tribais. Ele acusou o governo Modi de diluir e atrasar a implementação da Lei, ao mesmo tempo que facilita a aquisição de terras em áreas tribais, levando ao deslocamento de comunidades indígenas.

“O governo da Aliança Democrática Nacional liderado pelo BJP reverteu os ganhos das comunidades tribais, especialmente em áreas como direitos à terra, educação e representação política”, disse Zodintluanga.

Ele também apontou para os conselhos distritais autónomos em Meghalaya, Mizoram e Nagaland criados durante o governo do Congresso, concebidos para fornecer às comunidades tribais estruturas de governação local que reflectem a sua identidade distinta.

“Em total contraste, o governo Modi não conseguiu resolver a crescente agitação e instabilidade em Estados como Manipur, que enfrenta uma situação semelhante à de guerra. Os governos liderados pelo BJP no Centro e no Estado negligenciaram a situação em Manipur”, disse ele.

Zodintluanga criticou a Lei de Cidadania (Emenda) de 2019, que concede cidadania indiana a refugiados não muçulmanos do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão. Ele alertou que a sua implementação teria um impacto negativo na demografia do Nordeste, marginalizando ainda mais as comunidades indígenas.