Centro tenta assumir o controle das universidades para transformá-las em campos de RSS: P. Chidambaram

O líder do Congresso, P. Chidambaram, discursa em uma reunião pública em Madurai no domingo. | Crédito da foto: R. ASHOK

O líder do Congresso, P. Chidambaram, disse no domingo que o Centro estava tentando assumir o controle de todas as universidades do país, anulando o papel dos governos estaduais na seleção de seus vice-reitores com o objetivo de converter universidades e faculdades em campos do RSS.

Discursando numa reunião pública organizada pelo partido por ocasião do 76º Dia da República, Chidambaram disse que os governos estaduais estabeleceram as universidades, nomearam as faculdades de ensino e as financiaram. “Mas o Centro, através da Comissão de Bolsas Universitárias, estava tentando alterar as regras de nomeação de vice-reitores através de representantes da UGC, do Senado e do Governador. O governo do estado não terá nenhum papel nisso.”

Se as universidades ficassem sob o controlo do Centro, apenas aqueles que acreditassem na filosofia do RSS seriam nomeados capitalistas de risco. “O currículo seria alterado. Eles perturbariam o actual sistema secular de gestão universitária. Todas as universidades e faculdades se tornariam campos de RSS”, disse ele.

Embora “República” significasse que o regime seguiria as vozes dos cidadãos, o Centro agia agora contra a vontade do povo.

Embora as pessoas pedissem a renúncia a empréstimos agrícolas, empréstimos educacionais e empréstimos SHG, o Centro não estava preparado para fazê-lo. Não é que os bancos do país não pudessem renunciar a esses empréstimos. Mas o Centro conseguiu renunciar a enormes empréstimos a empresas como Ambanis e Adanis no valor de ₹ 10,88 lakh crore e ₹ 14,11 lakh crore nos últimos dois anos. “Será esta a República imaginada por líderes como Gandhi, Nehru e Ambedkar?” perguntado.

O Centro estava trabalhando contra as minorias e os dalits. Reduziu o Estado de Jammu e Caxemira a três Territórios da União sem o consentimento do Estado. “Isso poderia acontecer com qualquer estado como Tamil Nadu, Maharashtra ou Bengala Ocidental”, alertou.

A tentativa de introduzir “uma nação, uma eleição” visava eliminar os partidos regionais. “Se todas as eleições estaduais fossem realizadas juntamente com as eleições parlamentares, os problemas e questões a nível estadual ficariam em segundo plano. Consequentemente, o BJP acreditava que o partido poderia vencer eleição após eleição e Narendra Modi poderia continuar como primeiro-ministro”, disse ele.

Isto não só derrotaria a estrutura federal do país, mas também enterraria a democracia e a república imaginadas pelos líderes.

Os líderes do partido K. Selvaperunthagai, Peter Alphonse, P. Viswanathan e o líder distrital Karthikeyan falaram.