Centros de excelência de Karnataka para impulsionar o desenvolvimento de habilidades e inovação

Para moldar o ensino superior de acordo com as necessidades atuais do mercado, o governo de Karnataka decidiu criar Centros de Excelência a um custo de cerca de 2.500 milhões de rupias em sete a oito locais no estado. Estes centros governamentais vêm na esteira de empresas como a Bajaj e a Toyota que criaram CEs em várias faculdades privadas e governamentais e se concentraram no desenvolvimento de competências.

O Gabinete de Estado aprovou um empréstimo do Banco Mundial para este projecto e o governo apresentou um relatório detalhado do projecto ao banco. Uma equipa do Banco Mundial visitou o estado em 17 de janeiro de 2025 e discutiu com os funcionários a este respeito. Os centros estão relacionados com cursos de engenharia, politécnicos e humanidades como artes, ciências e comércio com o objetivo de proporcionar competências eficazes aos alunos.

“Em vez de implementar o desenvolvimento de habilidades no modelo de estágio, ele será implementado como parte do currículo a partir do primeiro semestre, de acordo com as necessidades das indústrias”, disse o Ministro do Ensino Superior de Karnataka, Dr. MC Sudhakar. | Crédito da foto: Murali Kumar K/The Hindu

Foi realizada uma reunião com os especialistas prof. S. Shadagopan, Madan Padke, funcionários da Microsoft e outros chefiam a maioria das empresas multinacionais (NMCs) chefiadas pelo Dr. MC Sudhakar, Ministro do Ensino Superior. E o governo constituiu um comité de peritos chefiado pelo Secretário Principal do Departamento de Ensino Superior para estudar a viabilidade do projecto e apresentar um relatório.

“Uma equipe do Banco Mundial visitou o estado, inspecionou-o e manteve discussões detalhadas sobre o projeto. O empréstimo concedido pelo Banco Mundial necessita da aprovação do governo da União, que deverá ocorrer em breve. Os CE serão então estabelecidos de forma escalonada e tripulada durante um período de quatro anos. Do total de Rs 2.500 milhões, o governo estadual fornecerá cerca de Rs 750 milhões. O montante restante será tomado sob a forma de empréstimo”, disse o Ministro Sudhakar.

Porquê estes centros?

Em Karnataka, com cerca de 250 faculdades, 44 universidades e 25 mil startups, todos os anos entre 45 mil e 50 mil estudantes concluem seus estudos de engenharia e ingressam no mercado de trabalho. Além disso, todos os anos, milhares de graduados se formam em cursos de Bacharelado em Ciências (B.Sc), Artes, Comércio e outros cursos de humanidades. Quão qualificados e empregáveis ​​eles são é uma grande questão, dizem os especialistas.

Ramos de engenharia como Civil, Mecânica e outros estão se tornando menos atrativos para os estudantes por esses motivos. Muitas instituições estão fechando esses cursos. O objetivo do governo é tornar estes cursos mais relevantes e atrativos para os estudantes, através do reforço da componente formativa e do aumento da empregabilidade.

“O desenvolvimento de competências terá alta prioridade. Os centros serão criados para beneficiar estudantes do ensino politécnico, de engenharia e de humanidades. O currículo será implementado com base no desenvolvimento de habilidades para torná-lo aplicável a todos os alunos em todo o estado. Um sistema de crédito será introduzido. Em vez de implementar o desenvolvimento de competências no modelo de estágio, ele será implementado como parte do currículo a partir do primeiro semestre de acordo com as necessidades das indústrias”, afirmou o ministro.

“O treinamento de habilidades fará parte dos semestres. Também será fornecida acomodação gratuita aos alunos desses centros. As startups podem usar estudantes para seus programas”, explicou.

Afirmou ainda que todos os cursos, inclusive técnicos e não técnicos, se tornarão mais atrativos com foco nas competências. Empreendedorismo, pensamento crítico, proficiência em inglês, pensamento crítico, análise, etc., são alguns dos outros cursos que serão ministrados. “Nesses centros, 60% do espaço será utilizado pelo governo. Os 20% restantes irão para empresas privadas e os 20% restantes para empresas recém-criadas. Indústrias e startups podem instalar suas tecnologias e maquinários aqui. Isso facilitará que os alunos obtenham treinamento em tempo real”, disse Sudhakar.

Centros de excelência em faculdades de engenharia

Enquanto isso, muitas faculdades privadas de engenharia no estado iniciaram a EC em colaboração com empresas privadas. Bajaj apoia um CE de Engenharia Mecânica e Eletrônica no PES Institute Technology (PESIT), Bengaluru. Uma certificação CE em pesquisa de inteligência artificial (IA) e soluções de negócios foi estabelecida na RV College of Engineering, Bengaluru.

Existem 17 faculdades de engenharia no estado e a Toyota assinou um memorando de entendimento (MoU) para estabelecer uma filial de CE automotiva em 11 faculdades. Seis já surgiram, inclusive na Ramanagara Government Engineering College, relacionadas ao motor híbrido diesel-elétrico Innova. Outros projetos estão em andamento.

Nagarjuna Sadineni, vice-reitor adjunto, diretor de CE apoiado pelo PESIT e Bajaj, disse: “Na Índia, há muita demanda por engenheiros, mas poucos estão totalmente treinados. Como parte da nossa Responsabilidade Social Corporativa (RSE), estabelecemos um CE no PESIT. Com o objetivo de proporcionar conhecimento prático aos candidatos, criamos 13 laboratórios e uma sala de aula no centro. No primeiro lote treinamos um total de 60 candidatos, para os quais são selecionados alunos de cidades de nível 3. Oferecemos-lhes um programa residencial de seis meses. Investimos mais de 25 milhões de rúpias na equipe deste CE. São equipamentos reais utilizados em indústrias como automotiva e aeroespacial e outras, que vão desde eletrônica básica e mecânica básica até robótica avançada e equipamentos de controle de processos. Em seis meses, os alunos mudaram completamente de perfil após a formação e conseguiram emprego. “Todos esses candidatos conseguiram empregos profundos relacionados à indústria.”

Respondendo a isso, o Ministro Sudhakar disse: “Um comitê de especialistas foi constituído para estabelecer CEs relacionados a outros ramos da engenharia, incluindo civil, mecânica, inteligência artificial, robótica e outros.”

Discussão sobre o centro de produção.

Na reunião com especialistas industriais liderados pelo Ministro Sudhakar, alguns sugeriram iniciar centros de produção em vez de CE para aumentar a empregabilidade. Os alunos estudam e só veem os equipamentos no CE. Mas não podem usá-lo para adquirir conhecimento prático. Os partidos comunistas podem oferecer isso.

conversando com O Hindu, Prasana. H., Diretor do Departamento de Educação Técnica, relembrou uma experiência anterior com centros de serviço no Instituto de Tecnologia do Governo do Jubileu de Prata Sri Krishnarajendra (SKSJT), onde os veículos do governo eram atendidos. Garagens completas foram gerenciadas. Além disso, estudantes de Engenharia de Tecnologia de Impressão costumavam trabalhar lá para imprimir empregos públicos. “Se for dada aos estudantes a oportunidade de fazer as coisas de forma prática, seria possível criar recursos humanos prontos para a indústria”, disse ele.

Em resposta a isto, o Ministro Sudhakar disse: “O objectivo do governo é fornecer conhecimento prático aos estudantes da CE. Portanto, os especialistas estudarão e apresentarão um relatório sobre como as habilidades práticas podem ser transmitidas aos alunos em CE. O governo tomará novas medidas com base no relatório.”