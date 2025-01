CEO da US Steel critica decisão ‘vergonhosa’ de Biden de bloquear venda

O presidente e CEO da US Steel declarou a decisão do presidente Biden de impedir a aquisição da empresa pela corporação japonesa Nippon Steel como “vergonhosa” e “corrupta” em um comunicado na tarde de sexta-feira.

“A ação do presidente Biden hoje é vergonhosa e corrupta. Ele deu vingança política a um chefe sindical que estava fora de contacto com os seus membros, ao mesmo tempo que prejudicava o futuro da nossa empresa, dos nossos trabalhadores e da nossa segurança nacional”, David Burritt. consciente na plataforma social X, alegando que o presidente estava em dívida com o presidente da United Steelworkers, David McCall.

“Isso insultou o Japão, um aliado vital da economia e da segurança nacional, e colocou em risco a competitividade americana. Os líderes do Partido Comunista Chinês em Pequim dançam nas ruas. E Biden fez tudo isso recusando-se até mesmo a se reunir conosco para conhecer os fatos”, acrescentou.

O acordo está a ser analisado pelo Comité de Investimento Estrangeiro há mais de um ano, enquanto os membros avaliavam os riscos e benefícios potenciais de uma mudança massiva que teria impacto na indústria siderúrgica do país.

Biden anunciou na sexta-feira que bloquearia o acordo, citando os riscos para a segurança nacional e o golpe para a competitividade global como fator decisivo.

“Precisamos que as grandes empresas americanas que representam a maior parte da capacidade siderúrgica do país continuem a liderar a luta em nome dos interesses nacionais da América”, disse Biden.

“Conforme determinado por um comité executivo de especialistas em segurança nacional e comércio, esta aquisição colocaria um dos maiores produtores de aço da América sob controlo estrangeiro e criaria um risco para a nossa segurança nacional e cadeias de abastecimento críticas”, acrescentou.

“É por isso que estou tomando medidas para bloquear este acordo.”

O Presidente eleito Trump também se manifestou contra o acordo, elogiando a mesma retórica com forte apoio de grupos trabalhistas.

No entanto, Burritt disse que o acordo prejudicaria as perspectivas dos EUA na indústria siderúrgica, revertendo anos de progresso. Grupos de funcionários da US Steel também apoiaram a transação.

“Nossos funcionários e comunidades merecem melhor. “Precisávamos de um presidente que soubesse como conseguir o melhor acordo para a América e que trabalhasse arduamente para o conseguir”, escreveu Burritt.

“Não se engane: este investimento é o que garante um grande futuro para a US Steel, nossos funcionários, nossas comunidades e nosso país. “Pretendemos combater a corrupção política do presidente Biden.”

Fonte