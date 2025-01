Cerâmica artesanal no mercado de ceramistas de Hyderabad

O estúdio de Vilasini Reddy em sua casa em Banjara Hills se estende até a sala de estar e a garagem da família. Porém, a oleira acha que não está fazendo o suficiente. A amostra de obras de sua oficina inclui peças enviadas por outros ceramistas. Ela exibe suas criações como um sinal de agradecimento por seu trabalho árduo, habilidade e atenção aos detalhes. Vilasini diz: “Algumas das obras aqui expostas pertencem a outros, que me enviam para mostrar o seu trabalho. Desde que lancei o Potters Market em Hyderabad em 2019, fui apresentado a muitos ceramistas talentosos de todo o país.”

Alguns dos ceramistas que esperamos no mercado de oleiros de Hyderabad são Manpreeth Singh Nishter (MSN Pottery), Claysutra by Carmel, Sandhya Kiran Chiluvuri e Ashish Chowdhary, entre outros. “Este ano pedi aos ceramistas participantes que incluíssem arte pop. Esta temporada vai além de xícaras, pires e tigelas”, acrescenta Vilasini. Mais de 40 artistas estarão no Hyderabad Potters Market.

Vilasini conheceu a cerâmica pela irmã e, antes que percebesse, sentiu-se atraída pela arte de trabalhar o barro.

Em seu ateliê, ele dá os últimos retoques de pintura em uma peça que precisa ser queimada e preparada para a exposição deste fim de semana (18 a 19 de janeiro). Na mesma mesa estão lindos pratos pintados que são deixados para secar e prontos para ir ao forno. O processo de secagem é simples. As peças acabadas são cuidadosamente embrulhadas em camadas de papel e plástico. Este, explica ele, é o processo natural de secagem e torna menos provável que um objeto rache e quebre quando enviado para ser queimado.

Uma das linhas da Vilasini é inspirada na vida subaquática: corais, ouriços-do-mar, águas-vivas.

Vilasini dá nome à sua coleção de cerâmica? O artista ri: “Comecei a fazer agora. Fiz uma coleção intitulada ‘howla gadu’ (burro). Essa linha voou das prateleiras antes mesmo que eu pudesse montá-la para qualquer show. “Esta coleção era sobre vasos quebrados e retorcidos que contavam a história de um homem.”

A cerâmica de Vilasini reflete seu conhecimento sobre diferentes aspectos da arte. “Eu pintava, ainda pinto. Crochê e tricô também me mantêm ocupado. A cerâmica ocupa a maior parte do meu tempo. É bagunçado, mas é a bagunça que cria beleza.”

Suas peças de crochê são usadas em argila úmida para dar a impressão do desenho em argila. Ela explica que isso dá a definição desejada quando pintado. “Tenho muitas ideias assim; alguns deles se transformam em monstros quando eu começo. Lindos monstros em termos de tempo e energia que exigem.”

Vilasini com algumas de suas obras em sua casa em Banjara Hills | Crédito da foto: Sanjay Borra.

Falando da valorização da cerâmica, Vilasini fala pelos ceramistas quando diz: “É um nicho de mercado. A apreciação por peças não tão perfeitas (o feito à mão nunca é liso e perfeito) não é comum. Feito à mão é complicado, demorado e usamos argila de qualidade superior. Tudo isso aumenta o preço em relação aos produtos de argila industriais e comerciais. Nossas xícaras e pires não saem da moldura. Tudo é feito à mão. As imperfeições fazem parte do look. Isto é difícil de explicar para quem é novo no mundo da cerâmica artesanal. Oleiros de outros estados me dizem que Hyderabad é um mercado muito melhor.”

(O Hyderabad Potters Market será realizado em Saptaparni, Banjara Hills, nos dias 18 e 19 de janeiro, das 10h30 às 20h.