Cercada por inúmeros escândalos, a saúde da primeira-dama da Coreia do Sul declina a ponto de ficar emaciada

Seul, AO VIVO – O estado de saúde da primeira-dama da Coreia do Sul (Coreia do Sul), Kim Keon Hee, piorou depois que seu marido, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, foi preso em 15 de janeiro de 2025. De acordo com relatos da mídia local em 17 de janeiro, a saúde de Kim continuou a piorar. deteriorar.

Citando funcionários do gabinete presidencial, a mídia local informou que aqueles que conheciam Kim expressaram preocupações sobre sua saúde e que Kim até parecia muito magro.



Citando o The Straits Times na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, pessoas próximas a ele disseram à mídia que desde a imposição da emergência militar em 3 de dezembro de 2024, Kim não se alimentava adequadamente.

Vários legisladores do Partido do Poder Popular, no poder, que estavam dentro da residência no dia da prisão do presidente Yoon, também revelaram a condição de Kim.

“Ele não se alimentava bem a ponto de provavelmente ter que ir ao hospital, mas conseguiu sobreviver tomando vários medicamentos”, segundo o parlamentar.

Além disso, desde julho de 2024, Kim não aparece em público devido ao escândalo das suas bolsas de luxo e às acusações de manipulação das ações da Deutsche Motors.

 Kim Keon-hee, esposa do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol

Ela não acompanhou o marido em sua viagem pela América Central e do Sul em novembro de 2024. Ela também esteve ausente dos eventos oficiais por meses.

Entretanto, o Partido Democrático da Coreia, da oposição, apelou ao lançamento de uma investigação separada sobre a primeira-dama.