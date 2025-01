Cervejaria em Elappully de Palakkad para prosseguir somente após abordar as preocupações: MV Govindan

O Secretário de Estado do Partido Comunista da Índia (marxista), MV Govindan, disse que a cervejaria proposta em ELAPPULLY em Palakkad, Kerala, será implementada somente após abordar as preocupações levantadas por todas as partes interessadas. Ele disse que mais discussões seriam realizadas com o Partido Comunista da Índia (CPI) e outras partes para resolver qualquer desacordo.

“O governo não alterou sua polícia de bebidas alcoólicas. O CPI e o JDS devem esclarecer por que não conseguem entender o problema ”, disse Govindan a jornalistas em Kannur na quarta -feira (29 de janeiro de 2025). Ele disse que apenas a fase de discussão inicial ocorreu.

Preocupações da água

Preocupações desvendadas sobre a escassez de água, ele disse que o projeto operaria usando a coleção de água da chuva e não afetou a disponibilidade de água potável. Ele também acusou o Congresso de “defender os interesses do saguão do espírito de Karnataka”.

O Sr. Govindan reiterou que o CPI participaria de uma discussão com aqueles que se opõem ao projeto e enfatizou que o governo ainda está comprometido em considerar todas as perspectivas antes de avançar.