Cessar-fogo alcançado, responsáveis ​​do Hamas nomeiam Indonésia

Gaza, AO VIVO – Khalil Al-Hayya, membro do Bureau Político do Hamas, disse na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, que o povo palestino não esquecerá ninguém que participou na guerra contra Israel. O líder político do Hamas também mencionou o nome da Indonésia no seu discurso.

“O que a ocupação (Israel) e os seus apoiantes fizeram, desde guerras genocidas brutais até crimes de estilo nazi, ficará gravado na memória do nosso povo e do mundo como o genocídio mais cruel da era moderna”, disse Al-Hayya. citado no Middle East Monitor, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

“Neste momento histórico, transmitimos palavras de orgulho e honra ao nosso povo em Gaza”, acrescentou o responsável.

 A alegria dos habitantes de Gaza quando foi anunciado um cessar-fogo israelita

Al-Hayya também reiterou a atitude respeitosa de todos os países que apoiam a Palestina em vários domínios.

“Especialmente os nossos irmãos em Türkiye, África do Sul, Argélia, Rússia, China, Malásia e Indonésia”, disse ele.

Para informação, o conflito mortal que já dura mais de 15 meses encontrou um ponto positivo depois que Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo na quarta-feira, que incluiu a libertação de prisioneiros detidos por ambos os lados.

O acordo foi anunciado em Doha, no Catar, após meses de negociações entre Israel e o Hamas mediadas por facilitadores dos Estados Unidos, Egito e Catar.