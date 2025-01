Cessar-fogo em Gaza adiado, Hamas entrega lista de reféns a serem libertados, são Gonen, Damari e Steinbrecher

07:39

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, originalmente agendado para as 8h30 locais (7h30 em Itália) de hoje, foi adiado porque o Hamas ainda não apresentou uma lista de reféns a libertar durante o dia. , conforme exigido por Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “informou aos militares que o cessar-fogo, que deverá entrar em vigor às 08h30 (horário local, nota do editor), não começará até que Israel tenha uma lista de reféns que o Hamas se comprometeu a fornecer. ” de acordo com o comunicado. Num comunicado, o Hamas disse que pretende respeitar plenamente o acordo, mas reconheceu o atraso “no fornecimento dos nomes dos reféns a serem libertados”: “Devido a razões técnicas no terreno”.

O acordo alcançado pelos mediadores na quarta-feira, poucos dias antes da posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as esperanças de uma paz duradoura, apesar de novas advertências de Netanyahu. Na verdade, o primeiro-ministro alertou que o acordo era uma “trégua temporária” e que o seu país mantinha “o direito de retomar a guerra se necessário e com o apoio dos Estados Unidos”.

Nos termos do acordo, as hostilidades devem cessar e 33 reféns israelitas devem ser libertados, numa primeira fase que se estenderá por seis semanas. Em troca, Israel libertará 737 prisioneiros palestinianos, segundo o Ministério da Justiça israelita, enquanto o Egipto informa que “mais de 1.890 prisioneiros palestinianos” serão libertados durante esta primeira fase. O governo israelense anunciou que os reféns seriam libertados no domingo, sem especificar número ou data.