Cessar-fogo entre Israel e Hamas se aproxima, mas não 100 por cento: autoridade israelense

Os esforços para garantir um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e libertar os reféns estão próximos, mas ainda não terminaram, disse uma autoridade israelense ao The Hill na quarta-feira, após Relatado pela Reuters O Catar chegou a um acordo final para ambas as partes.

Os mediadores internacionais intensificaram os esforços para garantir um acordo antes que o presidente eleito Trump tome posse, em 20 de janeiro.

Trump alertou que “o inferno” irá explodir no Oriente Médio se os reféns sequestrados pelo Hamas no sul de Israel durante o ataque terrorista de 7 de outubro não forem libertados antes de ele tomar posse, aumentando a pressão enquanto o presidente Biden busca garantir um importante política externa. vencer nos poucos dias que lhe restam no cargo.

Mas as autoridades do Hamas teriam falado em pontos críticos sobre onde o exército israelense se retiraria; o tamanho de uma zona tampão entre Israel e a Faixa de Gaza; e se o cessar-fogo será permanente.

Biden enfatizou a necessidade imediata de um cessar-fogo em Gaza num telefonema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo, após negociações indiretas entre autoridades dos EUA, israelenses, do Catar, egípcios e do Hamas que ocorreram em Doha, no Catar. O enviado de Trump para a paz no Médio Oriente, Steve Witkoff, também coordenou as negociações com a equipa de Biden.

O negociador-chefe de Biden, o coordenador especial para o Oriente Médio, Brett McGurk, está mantendo Witkoff “totalmente informado sobre o que estamos fazendo”, disse o conselheiro de comunicações de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, aos repórteres na semana passada.

“Posso assegurar-vos que o presidente orientou a sua equipa de segurança nacional para garantir que não haja surpresas enquanto trabalhamos neste processo de negociação”, disse ele.

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos intensificaram as negociações para chegar a um cessar-fogo antes que o governo Biden deixe o cargo. O objectivo é garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas, vivos e mortos, incluindo sete americanos, e aumentar o apoio humanitário aos palestinianos, juntamente com uma pausa nos combates. Vários prisioneiros palestinos em prisões israelenses também deverão ser libertados como parte de qualquer acordo.

Os líderes da oposição israelita ofereceram a Netanyahu garantias de uma rede de segurança política, encorajando o primeiro-ministro a aceitar um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns face à oposição de membros de extrema-direita da sua coligação que se opõem ao acordo.

“Quero lembrar novamente a Netanyahu que ele não precisa deles”, disse Yair Lapid, líder da oposição e chefe do partido Yesh Atid, referindo-se ao ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, e ao ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, relataram.

“Ofereci-lhe uma rede de segurança política para um acordo de reféns. Esta oferta é válida agora, mais do que nunca. Se Netanyahu quiser e puder chegar a um acordo, ele e eu saberemos como fechar os detalhes da rede de segurança em meia hora”, disse Lapid.

Smotrich chamou o acordo de cessar-fogo emergente de “catástrofe”

Fonte