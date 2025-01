Cestas de presentes Pongal são distribuídas aos beneficiários nos distritos de Thoothukudi e Kanniyakumari.

O coletor distrital de Thoothukudi, K. Elambahavath, inaugurou a distribuição de cestas de presentes Pongal na loja de ração de Kootampuli na quinta-feira.

Conforme anunciado pelo governo de Tamil Nadu, a distribuição de cestas de presentes Pongal a todos os titulares de cartões inteligentes no estado começou na quinta-feira. A cesta incluía 1 kg de arroz cru, 1 kg de açúcar e uma cana inteira. O colecionador distribuiu cestas de presentes junto com dhotis e sarees gratuitos para os titulares dos cartões no evento.

Na ocasião, o Catador afirmou: “Existem 957 lojas de racionamento no bairro, beneficiando 5.42.432 portadores de cartão. Entre esses 5.30.761 titulares de cartões de arroz receberão cestas de presentes Pongal a partir de hoje.”

Elambahavath mencionou que junto com o Pongal, também estão sendo distribuídas cestas de presentes, dhotis e sarees. Os dhotis e sarees estiveram disponíveis até 30 de janeiro. Porém, as cestas serão distribuídas a todos os beneficiários antes do festival.

Ele destacou que para garantir uma distribuição tranquila e evitar superlotação, foram distribuídas fichas com datas de coleta específicas aos beneficiários. Solicitou ainda ao público que recolhesse as cestas de acordo com os espaços previstos no formulário, sem pressa ou transtorno.

Da mesma forma, o coletor distrital de Kanniyakumari, R. Alagumeena, inaugurou a distribuição na loja de ração Anathakarai em Asaripallam.

Falando no evento, o Colecionador disse que o bairro conta com um total de 765 lojas de racionamento que vão distribuir cabazes Pongal a 5.77.849 titulares de cartão. O prefeito da cidade de Nagercoil, R. Mahesh, e o oficial da receita distrital, J. Balasubramanian, estiveram presentes no evento. Mais tarde naquele dia, o Coletor também inspecionou as lojas de racionamento em Kottar, Layam e Keeriparai para garantir a distribuição tranquila das cestas de presentes Pongal.