CFO analisa os acordos de Brahmotsavams no templo de Srisailam

Diretor do Festival do Departamento de Doações, SS Chandrasekhar Azad, revisando os acordos para o próximo Maha Sivarrati Brahmotsavams, no templo de Srisailam na segunda -feira.

O Diretor do Festival (CFO) do Departamento de Doações, SS Chandrasekhahaz Azad, pediu aos funcionários do templo de Srisailam que tomassem medidas para fornecer água potável ao grande número de devotos que devem visitar o templo para testemunhar o maha sivarratri Brahmotsavams de 19 de fevereiro a 1 de março.

O Sr. Azad visitou Srisailam na segunda -feira e realizou uma reunião de revisão com o Diretor Executivo do Templo (EO) M. Srinivasa Rao e outros funcionários sobre os acordos que serão feitos para as festividades. A reunião discutiu sobre o fornecimento de Darshan sem complicações aos devotos, acordos para o banho sagrado em Patalaganga e amordazas, regulamentação de tráfego, unidades médicas e de saúde, estacionamento e saneamento de veículos.

Azad pediu aos funcionários que se concentrassem em fornecer água potável aos devotos que atravessavam as florestas para chegar a Sisailam. Ele também queria que eles fizessem arranjos temporários para que os devotos se banhassem em Hatakeswaram na rota de Srisailam.

Azad, que já havia servido como o EO do templo de Srisailam, pediu aos funcionários que fornecessem Annaprasadam aos devotos.

Ao revisar os acordos para Darshan, o diretor do festival queria que as autoridades garantissem que os devotos não fossem forçados a esperar longas horas nas linhas de rabo.

O Sr. Azad pediu às autoridades que estabelecessem conselhos de notificação em todos os locais importantes para a conveniência dos visitantes dos devotos. “Mantenha o saneamento e a higiene nos recintos do santuário e implante o pessoal apropriado para eliminar lixo e desperdício. Todos os banheiros devem ser limpos com frequência e a água deve ser fornecida ”, instruíram os funcionários.

Como os devotos de Karnataka visitavam em grandes quantidades, Azad pediu às autoridades que exibissem Shiv Sevaks do estado vizinho também nos centros de informação para fornecer informações. Ele pediu ao Departamento de Saúde do Templo que disponibilizasse todos os medicamentos necessários nos campos médicos em coordenação com o Departamento de Medicina e Saúde do Estado.

Azad disse que discursos religiosos e bhajanes devem se organizar para envolver devotos e também espalhar o dharma hindu. Eu queria que as autoridades protegessem todas as instalações nos quartos, cabines e quartos mantidos pelo templo. Para isso, eu queria que uma lista de verificação e funcionários a monitorassem.