CFPB termina dezenas de funcionários: relatórios

O Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) disparou dezenas de funcionários na noite de terça -feira, segundo relatos da mídia.

A agência enviou avisos de rescisão para cerca de 70 funcionários de teste, informou a Reuters. A purga noturna ocorre quando o governo Trump se move rapidamente nos últimos dias para desmontar o Escritório de Proteção ao Consumidor.

Os avisos, assinados pelo diretor de operações da CFPB, Adam Martínez, aparentemente não fizeram a colina.

O diretor interino da agência, o recém -confirmado diretor de gestão e orçamento Russell Vought, ordenou inicialmente a equipe no sábado para “interromper toda a supervisão e exame”. Na segunda -feira, ele disse aos funcionários para “evitar executar qualquer tarefa de trabalho”.

Os funcionários da CFPB também foram informados de que a sede da agência estaria fechada para a semana, e Voucht anunciou que não aceitaria a próxima demissão da Agência do Federal Reserve.

O livro do jogo segue de perto a série de eventos que levaram a sede antes que as autoridades tentassem colocar milhares de funcionários licenciados. A medida foi bloqueada por um juiz federal na sexta -feira.

Como o governo Trump busca reduzir a força de trabalho federal, concentrou sua atenção nos funcionários do julgamento, os contratados nos últimos um ou dois anos que são um pouco mais fáceis de filmar.

O Escritório de Gerenciamento de Pessoas (OPM), que pediu às agências que entregassem listas de funcionários, esclareceu recentemente que as agências não precisam demitir todos os funcionários em liberdade condicional, mas os incentivou a eliminar os do desempenho do baixo.

“O governo Trump está incentivando as agências a usar o período do julgamento conforme o planejado: como continuação do processo de solicitação de emprego, não um direito de emprego permanente no pântano da DC”, disse um porta -voz da OPM em comunicado.

Fonte