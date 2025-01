Chaitanya Upadhyay-Sannidhi Bharatanatyam Rangapravesh em Hubballi amanhã

Hubballi testemunhará um evento único no domingo, quando uma equipe mãe e filha se apresentará simultaneamente como parte de seu Bharatanatyam Rangapravesh.

O administrador administrativo de Kala Sujay, Sujay Shanbhag, disse aos repórteres em Hubballi na sexta-feira que a dupla mãe e filha Chaithanya Upadhyay e Sannidhi P. Rao, que foram treinadas por ele, apresentarão seu Bharatanatyam Rangapravesh no Sawai Gandharva Hall em Hubballi às 17h30.

Enquanto Chaitanya Upadhyay é bancário, Sannidhi é aluno da classe VII. Nos últimos cinco anos eles aprenderam esta arte sob sua direção. A apresentação será baseada em Krishna Bhakti Kritis, disse ele.

A pensadora e palestrante Veena Bannanje, Diretora Adjunta do Karnataka Bank B. Gopalakrishna Samaga e Presidente do DK Dravida Brahmana Samaj, Hubballi, Anantha Padmanabha Aithal serão os convidados do evento que será realizado na presença de Sri Sachchidananda Bharathi do Sri Sri Jagadguru . Sri Shankaracharya Samsthana, Sri Edneer Math, Kerala, disse.