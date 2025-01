Chamada final para HN Kalakshetra em Jayanagar

No sábado, a comunidade teatral de Bengaluru se reunirá para uma noite de nostalgia e celebração para se despedir de HN Kalakshetra no National College, Jayanagar. Este icônico palco com o nome do renomado racionalista, educador, lutador pela liberdade e escritor Hosur Narasimhaiah, que tem sido o coração e a alma de inúmeras produções teatrais e encontros culturais, será demolido para dar lugar a um novo auditório de última geração.

Fundado em janeiro de 1986, há décadas o HN, como era chamado o espaço, é mais do que um lugar. Tem sido um santuário para artistas e uma pedra angular da identidade cultural de Bengaluru. A notícia da sua demolição tocou artistas, diretores, dramaturgos e público, levando a companhia de teatro Rangasourabha e a comunidade teatral a organizar este encontro. O evento não é apenas uma abertura final para HN Kalakshetra, mas também uma oportunidade para celebrar o seu legado, dizem os organizadores.

conversando com O Hindu, O ator e diretor Krishna Hebbale, um dos organizadores do evento e membro do Rangasourabha, disse que HN era “como uma árvore Peepal que fornecia abrigo, orientação, orientação e unia as pessoas a várias companhias de teatro”. “Espero que a nova gestão possa tornar o espaço tão acolhedor para a comunidade artística como o antigo HN fez, proporcionando espaço para ensaiar, atuar e construir uma comunidade artística.”

Keerthi Bhanu, 36 anos, ator e membro do grupo de teatro amador Sanchaya, diz que a magnanimidade que HN demonstrou para com os grupos de teatro amador foi louvável e ajudou as atividades teatrais a florescer em Bengaluru. “Também não devemos esquecer a contribuição da equipe do HN na formação de nossa jornada teatral como Rudraiah, Keshava, Anantha e Krishna ao longo de todos esses anos. Este tipo de atenção e envolvimento dos funcionários não é mais encontrado em espaços mais novos. Que a nova estrutura faça jus à antiga”, afirmou.