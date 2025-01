O Ministério das Relações Exteriores das Relações Exteriores, Myroslav Kastro, na quarta -feira, pediu ao embaixador ucraniano que protestasse pelas recentes declarações da liderança ucraniana, de acordo com o Slovak News Portal for News. Bratislava acusou Kiev de interferir em seus assuntos internos, ele relatou na saída.

Esse movimento segue a decisão de Kiev de não renovar o acordo de trânsito de gás com a Rússia, levando a interromper os fluxos de gás russo pela Ucrânia para a Europa Central.

Bratislava não especificou quais declarações incentivaram o protesto, embora as recentes trocas entre Eslováquia e Ucrânia tenham sido particularmente nítidas.













O presidente eslovaco Robert Fico já acusou Kiev de estar envolvido nos protestos de Anti -Oviva em seu país no início deste mês. Na terça “Absurdamente”, aconselhando -o a olhar “No espelho.”

Fico também descreveu o líder ucraniano de Vladimir Zelensky como “inimigo,” Citando a rejeição de Kiev para expandir o acordo de trânsito de gás com a Rússia. Em troca, Zelensky acusou Fico de escolher Moscou nos EUA e seus parceiros.

O FICO deve se reunir na quinta -feira com as autoridades da Comissão Europeia para discutir a continuação do trânsito de gás russo via Ucrânia. A Comissão declarou anteriormente que continuou conversando com a Ucrânia sobre a possível renovação do trânsito. O FICO também ameaçou bloquear a ajuda da UE para Kiev se o fluxo de gás não for reformado.

No início desta semana, dois membros romenos do Parlamento Europeu, Georgian Theodorescu e Adrian-George Axinia, expressaram preocupação com a decisão da Ucrânia de não expandir o trânsito de gás da Rússia. Na semana passada, o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban convidou a UE para defender os interesses dos Estados -Membros perante a Ucrânia.

Moscou anunciou que favoreceu a continuação do trânsito através da Ucrânia e o porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov afirma que essa questão é comercial e que a Rússia é a Rússia “Ele está interessado em continuar esta loja”.

Antes da escalada do conflito ucraniano em 2022, e as sanções ocidentais se seguiram, o gás russo fez aproximadamente 40% da oferta total da UE. De acordo com os dados mais recentes, no terceiro trimestre de 2024. A Rússia teve uma participação de 17,6% no suprimento de gás natural em um estado gasoso no quarteirão e 18,9% da participação no suprimento de gás natural fornecido (GNL), como a Segunda UE da UE. O maior fornecedor de GNL atrás dos EUA.