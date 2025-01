Chamado de romantizando a tristeza através do cinema, Umay Shahab: Sou basicamente um bebê chorão

Jacarta – Umay Shahab está agora abrindo asas na indústria cinematográfica indonésia, não apenas como ator, mas também como produtor e diretor. Através do filme Numb Celebration, que será lançado em 29 de janeiro de 2025, Umay Shahab mostra suas habilidades como diretor. Neste filme, ela também contracenou com Iqbaal Ramadhan. Umay Shahab, que desempenha um papel duplo neste filme, admitiu que queria apenas transmitir as suas ideias e sentimentos diretamente ao público.

Antes de seu lançamento, este filme era frequentemente tema de discussão entre internautas nas redes sociais. Chegou-se a dizer que este filme, produzido pela Sinemaku Pictures, é um filme que romantiza demais a tristeza de alguém.

Na verdade, de acordo com Umay Shahab, como cineasta você deve ser honesto ao contar histórias. Este filme descreve mais ou menos o personagem de Umay Shahab na vida real, cujo coração se comove com muita facilidade.

“Se você diz que romantiza a tristeza, isso nunca é verdade. Estou apenas contando a história. Sou basicamente um bebê chorão e sinto que, como cineasta, tenho que ser honesto ao contar histórias. Portanto, não é romantização. É verdade que minhas lágrimas são superficiais. É por isso que quero transmitir o que é mais honesto. Quero transmitir meu medo de perder meus pais, apresento-o na forma do filme Mati Rasa Celebration”, disse Umay Shahab. coletiva de imprensa do Festival Mati Rasa x Sinemaku Day, em Jacarta, no domingo, 19 de janeiro de 2025.

O filme Numb Celebration conta a história da luta de um adolescente chamado Ian Antono (Iqbaal Ramadhan). Ele tinha um grande sonho de se tornar músico, então estava determinado a perseguir esse sonho com a banda que formou. Ian tem um irmão mais velho chamado Uta Antono (Umay Shahab) que cria dinâmica em sua vida.

Através deste filme, Umay Shahab quer transformar seu medo de perder em realidade, para que os espectadores que o assistem também possam aprender lições valiosas. Umay Shahab admitiu que ficou indiferente apesar de receber muitas fofocas dos internautas e considerar isso apenas seus pensamentos negativos.

“Se as pessoas querem pensar que isso é lágrimas de marketing ou algo assim, então talvez seja apenas pensamento negativo. Basicamente, isso é algo que falo no filme”, explicou ele.