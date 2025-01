Chanceler alemão sobre Musk: “Não alimente o troll”

O chanceler alemão, Olaf Scholz, partilhou a sua abordagem para lidar com o magnata da tecnologia Elon Musk, que recentemente trocou farpas com políticos alemães, dizendo que é sensato não “alimentar o troll”.

“Há muitas pessoas nas redes sociais que querem atrair a atenção com slogans cativantes”, disse Scholz numa entrevista à revista alemã Stern. publicado no sábado.

“Não acredito em cortejar o favor do Sr. Musk”, acrescentou. “Estou feliz em deixar isso nas mãos de outros.”

Scholz enfatizou que “como social-democratas, estamos habituados ao facto de existirem empresários de meios abastados que não apreciam a política social-democrata e não escondem as suas opiniões”.

Os comentários à revista de notícias alemã ocorrem no momento em que o líder alemão teve conversas com Musk, um bilionário da tecnologia e um aliado próximo do presidente eleito Trump, nas últimas semanas.

Musk, que Trump selecionou para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) ao lado de Vivek Ramaswamy, trollado rotulou o líder alemão em sua plataforma de mídia social de “Oaf Schitz” e previu que ele “perderá” nas próximas eleições parlamentares marcadas para 23 de fevereiro.

As críticas de Musk a Scholz surgiram pouco depois de o CEO da Tesla ter escrito um artigo de opinião no jornal alemão Welt am Sonntag, no final de dezembro, expressando forte apoio à Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita alemã, liderada por Alice Weidel.

No artigo de opinião, publicado dias depois de Musk endossar o partido, o executivo da SpaceX disse que a economia da Alemanha está sendo prejudicada pela burocracia e pelo excesso regulatório. Ele também apoiou as propostas de imigração do partido.

Pouco depois da publicação do artigo, o governo alemão acusou Musk de se intrometer nas próximas eleições do país, mas tentou minimizar o esforço do magnata da tecnologia para angariar mais apoio para a AfD, afirmando que “a liberdade de expressão também inclui mais disparates”.

Scholz atacou Musk sutilmente durante seu discurso de Ano Novo, dizendo que “em nossos debates, às vezes podemos ser perdoados por pensar que quanto mais extrema for uma opinião, mais atenção ela atrairá”.

Scholz também disse à revista no sábado que considera muito mais “preocupante do que tais insultos que Musk apoie um partido como a AfD, que é em parte de extrema-direita, que prega a reaproximação com a Rússia de Putin e quer enfraquecer as relações transatlânticas”. ”

Espera-se que Musk, que se envolveu cada vez mais na política americana durante as eleições presidenciais de 2024, apoiando a Casa Branca de Trump com pelo menos 250 milhões de dólares, fale com alguém O líder da AdD, Weidel, em 9 de janeiro em sua plataforma de mídia social X.

As eleições alemãs de Fevereiro ocorrem num momento em que a coligação de partidos de Scholz entrou em colapso em Novembro.

