O fundador e chanceler do Instituto de Tecnologia Vellore (Vit), G. Viswanathan, foi conferido ao Doutor em Literatura na Sexta Convocação da Universidade de St. Xavier, em Calcutá, no sábado. De acordo com um comunicado de imprensa, a Universidade de St. Xavier concedeu a ele a honra em reconhecimento a suas contribuições notáveis ​​à educação, liderança, serviço público e esforços humanitários. A ligação foi presidida por James Arjen Tete, chanceler da Universidade de St. Xavier, na presença de John Felix Raj, vice -chanceler da Universidade. O juiz Ip Mukherji, presidente do Tribunal Superior de Meghalaya, declarou a Diretoria de Call. O reconhecimento marca a primeira vez que uma universidade indiana concedeu a ele um doutorado honorário. Anteriormente, o Ministro das Relações Exteriores foi homenageado com um doutorado honorário pela West Virginia University, EUA, a honra, o Sr. Viswanathan agradeceu a St. pela Universidade de Xavier por conferir a honra e se lembrou de sua longa associação com Bengala. Na ocasião, Sankar Viswanathan e Sekar Viswanathan, vice -presidentes do VIT, estavam presentes, segundo o comunicado.