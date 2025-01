Chandigarh Startup anuncia a tecnologia única de reciclagem de plástico na cidade

A tecnologia representa um avanço importante nos métodos atuais de reciclagem mecânica que convertem principalmente plásticos de resíduos em grânulos de baixa qualidade com propriedades mais baixas em plásticos virgens. | Crédito da foto: arranjo especial

A Polycycl, uma nova empresa de tecnologia de economia circular com sede em Chandigarh, anunciou hoje o lançamento de sua tecnologia patenteada que permite que a conversão de plásticos difíceis recicle em polímeros de grau alimentar, produtos químicos renováveis ​​e combustíveis sustentáveis.

Unidade de reciclagem de policiclos. | Crédito da foto: arranjo especial

A tecnologia de pirólise de reciclagem química da trinca de trincas rachaduras de trincas rachaduras de trincas um uso único e recipientes contaminados com alimentos.

Segundo a empresa, a tecnologia, protegida por várias patentes internacionais, facilita a criação de uma economia plástica circular, onde plásticos comumente usados, como embalagens de poliolefina, não precisam mais ser cicatrizes, incineradas ou preenchidas no final de sua vida. Em vez disso, eles podem reciclar continuamente em um circuito fechado, sem perda de qualidade.

Plásticos de baixo grau em óleos liquefeitos de hidrocarbonetos. | Crédito da foto: arranjo especial

Isso é feito através de um processo no qual plásticos de baixo grau são transformados em óleos de hidrocarbonetos liquefeitos, que são então purificados para eliminar poluentes como halogênios e hetero-arte. As matérias -primas químicas resultantes podem ser usadas pelas indústrias petroquímicas e de hidrocarbonetos para produzir uma ampla gama de materiais de baixo carbono, incluindo polímeros circulares. Em outras palavras, a tecnologia permite converter plásticos de resíduos de baixo grau em um recurso para fabricar novos materiais.

“A Índia gera mais de 10,2 milhões de toneladas de resíduos de plástico anualmente, e mais de 40% disso é um plástico de uso único, como sacos comestíveis e recipientes flexíveis. Os métodos tradicionais de reciclagem lutam para lidar com esses resíduos, que geralmente acabam obstruindo drenos, ruas baseadas em estradas de contaminação por rios ”, diz Amit Tandon, fundador e CEO da Polycycl.

“A tecnologia Polycycl oferece uma nova solução para reciclar esses plásticos, dividindo termicamente de seus blocos de construção molecular (oligômeros), que podem ser estabelecidos para criar novos materiais de qualidade virgem. Nossa tecnologia, aperfeiçoada durante uma década de P&D, oferece altos rendimentos de conversão de 65-75% e gera matérias-primas químicas que foram qualificadas para a economia circular por várias empresas petroquímicas em todo o mundo “, acrescenta ele, apontando a tecnologia que ele atraiu um Interesse significativo em Bengaluru.

De acordo com uma declaração da empresa, a tecnologia representa um avanço importante nos métodos atuais de reciclagem mecânica que convertem principalmente plásticos de resíduos em grânulos de baixa qualidade com propriedades mais baixas em plásticos virgens. A reciclagem mecânica não é configurada para processar bravamente plásticos contaminados com uma grande quantidade de umidade, sujeira, resíduos de alimentos e resinas mistas. A tecnologia Polycycl foi projetada para processar plásticos de poliolefina suja contaminados desviados dos aterros de aterros.

A empresa também afirma que o design patenteado oferece uma eficiência de custos significativa, com custos de capital, desde a média até uma sala de tecnologias competitivas na Europa e nos EUA. Além disso, ele afirma que a tecnologia tem o potencial de reduzir o uso de recursos fósseis na fabricação de novos plásticos em 75-90%, enquanto reduz as emissões associadas de gases de efeito estufa em 40%.

As regras de responsabilidade do produtor estendido da Índia exigem 10% de conteúdo reciclado em recipientes flexíveis e 30% em recipientes de plástico rígidos até 2025-26. Com três em cada quatro produtos FMCG na Índia embalados em formatos flexíveis, os plásticos de uso único representam um desafio -chave.

“O problema dos resíduos plásticos é complexo e requer várias soluções”, diz Tandon. “De um design melhor para a reciclabilidade a mecanismos EPR mais fortes e tecnologias inovadoras de reciclagem, cada etapa desempenha um papel. A reciclagem química é um pedaço de quebra -cabeça e esperamos que nosso trabalho ajude a promover a adoção de práticas de economia circular em todas as indústrias.