Chappelle pede que Trump ‘faça melhor’ e elogia Carter no monólogo ‘SNL’

O comediante Dave Chappelle apelou ao presidente eleito Trump para “fazer melhor” no seu segundo mandato e elogiou o ex-presidente Jimmy Carter durante o seu programa “Saturday Night Live”. monólogo.

No seu monólogo de abertura, Chappelle preparou o país para o segundo mandato de Trump. Ele apelou ao presidente eleito para ser um político melhor do que o seu primeiro mandato, porque o mundo conta com ele.

“Para Donald Trump, eu sei que você assiste ao show”, disse Chappelle. “Lembre-se, quer as pessoas tenham votado em você ou não, todos contam com você. Quer você goste ou não, todos contam com você. “O mundo inteiro está contando com você.”

“Estou falando sério quando digo isso: boa sorte”, continuou ele. “Por favor, faça melhor da próxima vez.”

Chappelle apelou ao país para também fazer melhor e não esquecer a humanidade.

“E, por favor, tenha empatia pelas pessoas deslocadas, estejam elas nas Palisades ou na Palestina”, disse Chappelle.

O comediante aproveitou parte de seu monólogo para destacar a vida de Carter, o ex-presidente que morreu pouco antes do ano novo. Bandeiras serão hasteadas a meio mastro em reconhecimento aos 39o presidente, mesmo quando o país inaugura um novo.

Chappelle disse que já esteve no Oriente Médio quando Carter visitou Israel e a Palestina. Embora o governo israelita tenha alertado Carter sobre a falta de segurança na Faixa de Gaza, ele foi mesmo assim.

“Jamais esquecerei as imagens de um ex-presidente americano caminhando com pouca ou nenhuma segurança enquanto milhares de palestinos o aplaudiam”, disse Chappelle. “Quando vi aquela foto, meus olhos se encheram de lágrimas.”

“Eu disse: ‘Não sei se ele é um bom presidente, mas tenho certeza de que é um grande homem’”, acrescentou.

Chappelle fez sua estreia como apresentador noturno em novembro de 2016, imediatamente após Trump vencer sua primeira eleição. Ele disse no sábado que o criador do programa, Lorne Michaels, perguntou se ele gostaria de apresentar o programa novamente após a recente eleição. Chappelle disse que ocuparia o cargo por volta do aniversário de 6 de janeiro.

