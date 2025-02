Charlie McAvoy da equipe dos EUA.

Enquanto EUA UU. reservou seu lugar na final do 2025 4 Nações enfrentadas Depois de terminar no topo da mesa do grupo, seu sucesso teve um grande custo depois Charlie McAvoy Ele sofreu uma lesão na recente vitória de sua equipe contra o Team Finlândia. A terrível experiência resultou na hospitalização do defensor experiente, que agora continua sua recuperação no Hospital Geral de Massachusetts.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última lesão de McAvoy.

O que aconteceu com Charlie McAvoy?

Os Boston Bruins confirmaram que Charlie McAvoy sofreu uma lesão na junta da CA no ombro direito.

O infeliz incidente ocorreu durante o último choque da equipe dos EUA. Depois de retornar a Boston, o profissional da NHL de 27 anos experimentou maior dor. A equipe médica da Bruins programou radiografias, ressonâncias magnéticas e obras de sangue. Esses testes revelaram uma infecção no ombro direito de McAvoy junto com sua lesão nas articulações.

O medalhista de bronze do Campeonato Mundial IIHF foi registrado desde então no Hospital Geral de Massachusetts. O principal médico do time dos Bruins, Dr. Peter Asnis, compartilhou um atualizar Na conta x X (anteriormente Twitter). Ele disse que McAvoy “passou por um procedimento de irrigação e desbridamento” devido a sua lesão. A defesa está atualmente “sendo tratada com antibióticos IV”. Sua condição está melhorando constantemente.

Não está claro quanto tempo McAvoy será marginalizado devido a lesão no ombro. Em uma entrevista coletiva na terça -feira, o treinador principal da equipe dos EUA. “Estou decepcionado com ele porque, acima de tudo, ele é uma criança grande e um excelente jogador de hóquei. Em todas as circunstâncias, está de bom humor. Eu sei que ele está obviamente desapontado por não poder jogar por um campeonato ”, disse o treinador veterano, de acordo com CBS News.

A lesão de McAvoy também impedirá que você jogue na final das 4 nações 2025 na quinta -feira. No jogo do campeonato, a equipe dos EUA enfrentará uma equipe dominante no Canadá no TD Garden, em Boston.