Charlotte Flair de WWE deixa uma nota de agradecimento em notícias de divórcio.

Charlotte Flair Deixe uma nota sincera para seus seguidores no meio de notícias de divórcio com WWE Andrade. Depois de fazer história em WWE Royal Rumble 2025Flair compartilhou uma mensagem sincera com seus seguidores.

Na WWE Royal Rumble 2025, Charlotte Flair se tornou a primeira mulher a vencer dois jogos do Royal Rumble. A ex -campeã voltou depois de se recuperar de uma ACL séria, MCL e uma lesão no menisco que a manteve fora por mais de um ano.

A TMZ informou pela primeira vez que Flair solicitou o divórcio de seu marido Andrade em junho de 2024. Em outubro de 2024, um juiz terminou o divórcio. Embora as razões por trás de sua divisão ainda estejam claras, o casal permaneceu em silêncio sobre isso, e ninguém comentou publicamente.

Flair e Andrade começaram a sair em 2019, eles se envolveram em 2020 e se casaram no México em 2022. Eles pareciam felizes juntos até sua recente separação. Flair também foi visto atrás do palco no Royal Rumble 2024, quando Andrade retornou à WWE depois de sair em 2021.

Enquanto Charlotte Flair e Andrade avançam com suas vidas, a vencedora do Royal Rumble de 2025 está garantindo que seus fãs, familiares e amigos saibam o quanto seu apoio aprecia.

A nota sincera de Charlotte Flair para os seguidores no meio da notícia do divórcio

A estrela da WWE Charlotte Flair compartilhou uma foto de si mesma por gesto de coração depois de vencer o Rumble de 2025 fêmea. Sobre ela Instagram História, ela escreveu:

“Por todos os meus amigos, familiares e fãs incríveis, obrigado pelo seu apoio inabalável e por sempre estarem lá no mal e no magro. Eu realmente aprecio cada um de vocês.

Crédito da foto: @Charlottewwe / Instagram

Embora seja um momento difícil para as estrelas do WWE Charlotte Flair e Andrade, Flair fez história no Royal Rumble no fim de semana passado, tornando -se a primeira mulher a vencer dois jogos de Rumble. Ela é grata pelo apoio inabalável que recebe de seus fãs, amigos e familiares.