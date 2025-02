Charlotte Flair e seu marido Andrade Divorção após 2 anos de casamento – Relatório

WWE Star Charlotte Flair Segundo os relatos, seu divórcio com o marido terminou Andrade. O lutador profissional de 38 anos solicitou o divórcio em 18 de junho de 2024 na Flórida. Um juiz assinou a divisão em seis meses.

O que aconteceu com Charlotte Flair e seu marido Andrade?

De acordo com PESSOASCharlotte Flair, também conhecido como Ashley Fliehr, está se dividindo com o marido, Andrade, depois de dois anos se casando. Tmz Primeiro, ele deu a notícia de seu divórcio, que terminou em 10 de outubro de 2024, depois que Flair solicitou em junho.

O casal da WWE comemorou seu casamento na cidade natal de Andrade, Torreón, México, em maio de 2022. O relacionamento do casal se tornou algo mais profundo enquanto assinou com a WWE.

A filha de Ric Flair compartilhou o que atraiu seu lutador mexicano em uma entrevista após o casamento. Ela disse às pessoas: “Antes de conhecê -lo, eu não sabia de nada, exceto meu trabalho. Quando eu o conheci, ele abriu meus olhos para viajar, vida e amor e uma cultura diferente. mesmo tempo.

Flair e Andrade começaram a sair em 2019. Dentro de um ano, Andrade fez a pergunta e compartilhou um Chasquido da dupla em um iate em Instagram Em 2020. O casal parou de publicar fotos juntos após maio de 2024. Na última publicação do Instagram de Flair com Andrade, a dupla parecia apaixonada pelos feriados em Paris.

Antes de Andrade, Charlotte Flair tinha dois casamentos. Ela se casou com Riki Johnson em 2010 e divorciou -se em 2013. Em sua autobiografia, Second Nature, Charlotte revelou detalhes de seu primeiro casamento que, segundo os relatórios, alcançaram a fibra sensível com muitos sobreviventes de abuso doméstico.

Ela escreveu que foi vítima de agressão doméstica. Mais tarde, Johnson entrou com uma ação contra Flair, desaprovando as reivindicações da lenda da WWE. Depois de um final controverso de seu primeiro casamento, o campeão da WWE de 14 horas se casou com a estrela da NWA, Thom Latimer. Eles se separaram em 2015.