Chase Chrisley acusado de ‘agressão simples’ em bar local: relatório

personalidade da televisão Chase Chrisley é considerado suspeito em um suposto caso de agressão. De acordo com vários relatos, ele atacou o gerente geral do Atlanta’s Bar esportivo Twin Peaks em estado de embriaguez. Além disso, embora as câmeras CCTV supostamente capturassem evidências da presença de Chrisley, quando a polícia chegou ao local, ele já havia desaparecido.

Aqui estão mais detalhes sobre o incidente e as acusações contra Chrisley.

Chase Chrisley é nomeado suspeito de suposta agressão

Na segunda-feira, 6 de janeiro, as autoridades policiais revelaram que a estrela do reality show estava presente em um bar esportivo local Twin Peaks, em Atlanta.

De acordo com um relatório de TMZChase Chrisley estava “muito bêbado” dentro do bar e se comportou de maneira inadequada com os funcionários do bar. Seu comportamento foi descrito como “desrespeitoso e beligerante”. Além disso, Chrisley, bêbado, deu um soco na vítima, que era o gerente geral do bar.

O relatório afirma ainda que a vítima pediu a Chrisley que deixasse o local devido ao seu estado de embriaguez, mas ele se recusou a fazê-lo. Em vez disso, este último supostamente o atacou com uma cadeira e “deu-lhe dois tapas”. As autoridades competentes foram informadas do incidente através de um telefonema da vítima. No entanto, ao chegar, Chrisley havia deixado o local.

Além disso, de acordo com outro relatório da PessoasA suposta vítima tinha evidências de câmeras de segurança para confirmar a identidade do culpado. Enquanto isso, toda a situação é atualmente considerada um “simples ataque”. Isso porque a vítima não ficou ferida e recusou atendimento médico.

De acordo com outro relatório de TMZRegistros oficiais indicam que Chase Chrisley foi preso na quinta-feira, 9 de janeiro. Ele foi detido na prisão do condado de Fulton sob a acusação de “agressão simples”. Chrisley foi posteriormente libertado sob fiança de US$ 10.000. Embora ainda não tenha prestado qualquer declaração sobre este incidente, os seus advogados negaram as acusações contra ele.