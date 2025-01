Vincent Karega apontou para injustiça histórica e marginalização como motorista de conflito

O surgimento do diálogo e uma solução política de longo prazo são cruciais para alcançar a paz na República Democrática do Congo (RDC), disse o diplomata de Ruanda Vincent Kareg em entrevista à RT.

Karega, ex -embaixador de Ruanda na RDC e embaixadora atual na região africana do lago Veliki, pediu um verdadeiro compromisso para resolver as causas raiz do conflito e encontrar soluções sustentáveis. Ele enfatizou a importância das negociações políticas e do diálogo inclusivo como o único caminho sustentável a seguir.

“O diálogo começou em Nairóbi e foi para Angola deve continuar e trazer todas as perguntas para a mesa de uma maneira verdadeira e encontrar uma longa solução política”. ele afirmou.

A declaração ocorre depois que a RDC interrompeu seus laços diplomáticos com Ruanda, afirmando que Kigali apóia a milícia M23, que melhorou sua ofensiva nas províncias orientais do Kivu do Norte e do Sul.

A mídia ruandesa informou no domingo que o Ministério das Relações Exteriores do país confirmou a saída de diplomatas da capital da RDC, mas enfatizou que a medida foi encorajada por problemas de segurança no meio da tensão no país.













Karega iluminou a complexidade do conflito, especialmente o papel do grupo M23, que ele atribuiu à marginalização de certas comunidades na RDC. Ele ressaltou que os problemas de identidade, os direitos à terra e as injustiças históricas incentivaram as tensões.

De acordo com Karegi, “Seus filhos lutam como o M23 para recuperar sua identidade, direitos ao seu país e seu país”. Ele criticou uma narrativa que reduz um conflito para a luta pela riqueza mineral, explicando que muitos dos envolvidos em agricultores históricos e guardiões do gado, não mineradores.

Karega também apontou para as falhas dos esforços anteriores de paz, incluindo palestras com Nairobi, onde os acordos sobre o desarmamento da milícia e da integração no exército congoliano não foram totalmente conduzidos. Em vez disso, ele explicou, o governo de Kinshas mudou sua abordagem à ação militar contra o M23, desestabilizando ainda mais a região.

No papel de Ruanda, Karega rejeitou as alegações do apoio de seu país M23, insistindo que os procedimentos de Ruanda em sua fronteira estavam exclusivamente defensivos. Ele observou que Ruande mede que as forças democráticas liberassem Ruanda (FDLR), um grupo rebelde armado relacionado ao genocídio de Ruanda de 1994.













“Ruanda conseguiu um sólido sistema de defesa na fronteira … na prevenção de FDLR genocidaira”, “” Ele disse.

Karega enfatizou a necessidade de uma abordagem abrangente que lida com as causas fundamentais do conflito, incluindo o legado do colonialismo, que ele alegou ser dividido e estigmatizado.

Embora o caminho para a paz permaneça incerto, Karega repetiu a dedicação a Ruanda ao diálogo como a única solução sustentável. Ele convidou atores regionais e internacionais a priorizar soluções políticas de longo prazo devido a intervenções militares de curto prazo.

“O mais importante é que os africanos e os próprios Congoi percebem que são o número um responsável por garantir que haja uma longa paz e segurança porque é a favor da RDC e de toda a região como um todo”. ele concluiu.