Chaya Singh retorna após três anos

O ator Chaya Singh retornou à tela da televisão tâmil depois de três anos com uma nova série, GettimeLamEm Zee Tamil.

Nos últimos anos, eu estava trabalhando em séries de televisão em Telugu e Kannada. As fontes na televisão dizem que a série que Chaya Singh interpreta o papel de Thulasi é de um amor, sonhos e laços familiares. A série segue a viagem de Sivaraman (ator Ponvannan) e Lakshmi (ator de televisão de Praveena), um casal com cinco filhos, que se esforçam para superar os desafios da vida e realizar seu sonho de ter uma casa.

Lakshmi, que está ansioso para demonstrar seu valor para sua família rica separada, se concentrará em garantir o futuro de suas filhas. Os episódios desvendarão o enredo sobre como a família equilibra testes e aspirações. Esse drama emocional tece as questões de amor, resistência e poder durável da família.

As fontes dizem que esta é a primeira série de cronograma de primo de hora na televisão tâmil. Ele está sendo transmitido durante a semana às 19h30, o elenco inclui Sibbu Suriya, Soundarya Reddy e Viraat.

Pegue o romance

Neste dia dos namorados, Aha Tamil, uma das plataformas OTT, traria uma versão refrescante do romance com sua nova série da web, Paiyanum chennai ponnum maduro. Para aqueles que buscam uma série de se sentir bem, a série da web promete ser uma combinação perfeita de humor, emoções e cultura tâmil.

A série, que estreará em 14 de fevereiro, será a observação de bingeks perfeitos para os entusiastas da ROM. Será um prazer visual com uma cinematografia impressionante e música em movimento, capturando a essência do romance tâmil. Estabelecido no contexto vibrante de Tamil Nadu, Paiyanum chennai ponnum maduro É uma comédia de ROM em movimento que explora as diferenças culturais e pessoais entre um garoto de Matatura e uma garota com sede em Chennai. O enredo responderia a perguntas sobre se seus mundos contrastantes colidiriam ou criariam faíscas de amor.

Angeline faz sua estréia

Angeline, uma apresentadora popular que apresentou programas na Sun TV e na Vijay TV, faz sua estréia altamente esperada quando a garota Chennai alegre e segura através desta série.

Kanna Ravi, uma atora conhecida por suas performances versáteis em plataformas e filmes OTT, incluídos Kahi e MandelaEle interpreta o filho adorável e prático de Matatura.

Vignesh Pazhanaive é o diretor da série e Murugesh Veera é o diretor de fotografia. Saachin Raj Chelory compôs músicas para a série.