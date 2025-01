Chefe da BPJPH otimista de que a indústria halal impulsionará o crescimento econômico de até 8%

Jacarta – O chefe da Agência Organizadora de Garantia de Produtos Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, está otimista de que a indústria halal se tornará um dos principais pilares para atingir a meta de crescimento econômico nacional de 8 por cento em 2028-2029, proclamada pelo Presidente Prabowo. Subianto. Isso foi transmitido durante a inauguração do Centro Halal Asy-Syafi’iyah (AHC) na Universidade Islâmica Asy-Syafi’iyah, Leste de Jacarta, quarta-feira (01/08/2025).

“Com o grande potencial do nosso ecossistema halal, tenho certeza de que a indústria halal desempenhará um papel importante na condução do crescimento económico nacional”, disse Ahmad Haikal Hasan, conhecido como Babe Haikal.

Citando o Relatório de Mercados Halal da Indonésia 2021/2022, Babe Haikal explicou que a economia halal tem o potencial de aumentar o produto interno bruto (PIB) da Indonésia em até US$ 5,1 bilhões ou cerca de IDR 72,9 trilhões por ano por meio de oportunidades de exportação e investimento.

“A Indonésia é também o maior mercado consumidor halal do mundo, com 230 milhões de residentes muçulmanos”, acrescentou.

Ele explicou que as exportações de produtos halal indonésios no período de janeiro a outubro de 2024 atingiram 41,42 mil milhões de dólares ou cerca de 673,90 biliões de IDR. O superávit da balança comercial de produtos halal foi registrado em US$ 29,09 bilhões no mesmo período.

 Chefe da Agência Organizadora de Garantia de Produtos Halal (BPJPH), Haikal Hasan

Para fortalecer o ecossistema industrial halal, a BPJPH lançou um programa obrigatório de certificação halal de ponta a ponta. Esta etapa envolve o fortalecimento da regulamentação, da educação, da divulgação, da inovação em tecnologia da informação e da colaboração com diversas partes interessadas.

“Muitos de nossos produtos para MPME agora têm certificação halal e podem competir no mercado global. Isso não apenas protege os consumidores, mas também proporciona valor econômico agregado aos produtores”, explicou Babe Haikal em comunicado recebido pela VIVA, Jacarta, na quinta-feira (9). /1/2025).

Na inauguração do Centro Halal Asy-Syafi’iyah, Babe Haikal expressou sua gratidão à Universidade Islâmica Asy-Syafi’iyah (UIA) por sua contribuição para o fortalecimento do ecossistema halal.

“A UIA é uma instituição educacional que tem uma longa história, incluindo grandes organizações como a Taklim Assembly Contact Agency (BKMT), com membros que alcançam um milhão de pessoas. Se eles forem habilitados como Halal Products Process Companions (PPH), nosso ecossistema halal irá desenvolver-se rapidamente”, disse ele.

 Edifício da Agência de Administração de Garantia de Produtos Halal (BPJPH) do Ministério da Religião

A BPJPH e a UIA também assinaram uma colaboração estratégica para apoiar a educação, a alfabetização e o serviço comunitário na área de garantia de produtos halal.

O conselho de administração do Centro Halal Asy-Syafi’iyah, Dailami Firdaus, expressou seu compromisso em produzir recursos humanos (RH) competentes no setor halal.

“Estamos dispostos a ajudar o governo a produzir recursos humanos de qualidade para que a Indonésia se torne o centro halal do mundo”, disse ele.

Ele espera que a presença do Centro Halal Asy-Syafi’iyah possa fortalecer o ecossistema halal da Indonésia, ao mesmo tempo que apoia o crescimento económico nacional.

Babe Haikal encerrou as suas observações enfatizando o optimismo de que 2025 será um ponto importante no caminho da Indonésia rumo ao crescimento económico inclusivo integrado com o potencial do mercado halal global.