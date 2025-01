Chefe da Polícia Regional de Kalimantan do Sul garante preparação para garantir a 20ª viagem de Abah Guru Sekumpul a D+1

Kalimantan do Sul, AO VIVO – O Chefe da Polícia de Kalimantan do Sul (Kalsel), Inspetor Geral Pol Rosyanto Yudha Hermawan, realizou monitoramento direto do Posto de Comando Integrado e Posto de Saúde da Regência de Banjar localizado próximo ao semáforo em Jalan Ahmad Yani Simpang 4 Sekumpul, no domingo, 5 de janeiro, 2025.

Leia também: Paralisia total! Localização da entrada de acesso Haul Abah Guru Sekumpul Radio 3 KM

O Inspector-Geral Pol Yudha disse que as actividades que realizou em conjunto com o Chefe da Polícia de Banjar, AKBP Ifan Hariyat, e o Assistente da Administração Geral do Secretariado Provincial de Kalimantan do Sul, Ahmad Bagiawan, visavam garantir que as actividades do cargo seriam realizadas de acordo com as instruções.

“Esta monitorização visa garantir que tudo corra bem em termos de segurança, serviço e saúde”, afirmou.

Leia também: Conhecendo Abah Guru Sekumpul, um estudioso nativo de Banjar da 8ª geração do Sheikh Arsyad Al-Banjari

 O aparecimento dos peregrinos da 20ª viagem de Abah Guru Sekumpul que lotaram as ruas da região de Sekumpul Ujung – Foto de Dok Faidur Foto: VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan do Sul)

Além disso, disse ainda que não há informações sobre acidentes nas diversas estradas que levam a Sekumpul.

Leia também: Em apoio à implementação da 20ª viagem de Abah Guru Sekumpul, o Governador de Kalimantan do Sul distribui 1,5 toneladas de peixe para cozinhas públicas

“Apenas alguns paroquianos foram separados das suas famílias, mas foram reunidos”, continuou ele.

O Chefe da Polícia Regional de Kalimantan do Sul também revelou que as atividades de segurança para a 20ª viagem de KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ou que se chama Abah Guru Sekumpul durarão até amanhã.

Entretanto, o Adjunto da Administração Geral do Secretariado Provincial de Kalimantan do Sul, Ahmad Bagiawan, explicou que o Governo Provincial de Kalimantan do Sul, juntamente com Forkopimda, também estavam a monitorizar os postos de segurança de Haul Abah Guru Sekumpul.

“Os milhares de voluntários estão muito entusiasmados em ajudar o 20º Haul a decorrer sem problemas. O nosso governador espera que o lançamento corra bem”, disse ele.

De acordo com o acompanhamento efectuado pela equipa de comunicação social, vários voluntários da 20ª jornada do Abah Guru Sekumpul começaram a realizar as suas tarefas desde a passada sexta-feira. Principalmente para quem está em dezenas de estacionamentos ao redor do local do evento.