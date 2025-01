Chefe da unidade de investigação criminal da polícia de Tangerang recebe prêmio por revelar caso do chefe da locadora de veículos, chefe da polícia de Cinangka Apes

Banten, VIVA – O Inspetor-Geral da Polícia Regional de Banten, Pol Suyudi Ario Seto, entregou um prêmio ao chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Tangerang, Comissário de Polícia Arif M. Nazarudin. O prêmio deveu-se ao sucesso de Kompol Arif em descobrir o caso do tiroteio na área de descanso com pedágio de Tangerang-Merah, o que foi confirmado pelo chefe de aluguel de automóveis, IAR (48).

Leia também: O filho do chefe da locadora fica emocionado quando a cena do tiroteio na estrada com pedágio de Tangerang é reconstruída

O ex-vice-chefe de polícia da Metro Jaya disse estar orgulhoso de sua equipe, que agiu rapidamente para descobrir o caso da morte do carro do locatário. Três membros da Marinha Indonésia e outros suspeitos estiveram envolvidos no caso.

O prêmio para Kompol Arif consiste em uma escola de gestão média (sespimen) se a avaliação realizada por RH, Bidpropam e Irwasda Polda Banten for considerada atendendo aos requisitos.

Leia também: Filho do chefe da locadora assombrado por trauma enquanto tiroteio em rodovia com pedágio de Tangerang é reencenado

“Anteriormente, o chefe da polícia regional era firme e claro, premiando e punindo o pessoal que se destacasse, ou seja, descobrindo casos que atraíram a atenção do público, especialmente atribuindo prémios ao sargento-chefe da polícia de Tangerang e à sua equipa”, disse o brigadeiro-general Hengki no Banten. Sede Regional da Polícia, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

 Recrie a cena da filmagem do locatário na área de descanso da rodovia Tangerang-Merak Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Leia também: Foi revelado que não houve cenas de espancamento na reconstrução do tiroteio do patrão da locadora na rodovia com pedágio de Tangerang.

O Inspetor Geral Suyudi entregou o prêmio durante a cerimônia do 21º aniversário da Polícia de Banten.

A sentença será posteriormente processada pela Bidpropam, HR e pela Polícia Regional de Banten Irwasda. Se a avaliação for considerada suficiente, o Primeiro Oficial Jasmine continuará sua educação em Sespimen em Lembang, Bandung, Java Ocidental.

“Tudo está de acordo com as regras, no mecanismo de recompensa e punição há uma equipe de Irwasda, HR, Bidpropam. Tudo é baseado nos resultados das políticas policiais regionais, de acordo com critérios. explicou.

Quanto ao chefe da polícia de Cinangka, o AKP AIK foi destituído do cargo. Ele foi substituído pelo Inspetor Rusnata, que anteriormente atuou como Chefe de Polícia de Purwakarta, Polícia de Cilegon.

O AKP AIK não estava sozinho porque ele, juntamente com o Brigadeiro DA e Bripka DI, foram transferidos para Yanma Polda Banten para facilitar as investigações, sob suspeita de negligência no desempenho das suas funções de serviço comunitário.

“O caso ocorrido em Cinangka foi repassado a funcionários que violaram a ética de prestação de serviços à comunidade. Houve coisas que não eram apropriadas e o chefe da polícia regional tomou medidas rigorosas”, disse.

Ele disse que o chefe da polícia e os altos funcionários da Polícia de Banten dão frequentemente instruções a todo o pessoal para prestar o melhor serviço à comunidade.

Uma delas é através do programa Pecak ou de uma extensão do destacamento policial rápido iniciado pelo Inspector-Geral Pol Suyudi Ario Seto desde que assumiu o cargo de Chefe da Polícia Regional de Banten no início de Agosto de 2024.

“As instruções são sempre dadas, seja por escrito, por telegrama ou pessoalmente, o Chefe da Polícia Regional e os altos funcionários dão instruções directamente aos funcionários sobre os serviços comunitários”, disse.