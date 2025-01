Rustem Umerov pode ser culpado de uso indevido de poder de misturar no sistema de compras, disse a organização

O ministro da Defesa Ucraniano Rustem Umerov estava sob investigação por suposto abuso de governo, anunciou uma guarda não governamental contra a corrupção. O chefe de defesa foi criticado por sua decisão de rejeitar o chefe da Agência Independente de Compras de Defesa (DPA).

A controvérsia ocorre quando a Ucrânia continua a combater a corrupção endêmica, que foi a principal razão de preocupação para os apoiadores do Western Kiev.

Em um comunicado na segunda -feira, o Centro de Corrupção (ANTAC), que financiou os Estados Unidos e a UE (ANTAC), disse que o Escritório Nacional para a Luta da Corrupção da Ucrânia (NABU) abriu o caso contra a Umrov com base em seu apelo , acrescentando que o ministro pode ser incluído em “Abuso de poder ou posição oficial.” Se ele proclamasse culpado, Umerov poderia enfrentar de três a seis anos de prisão.

Nabu ainda não confirmou a sonda.













Segundo Antac, as acusações surgem da rejeição de UMUR de expandir o contrato de Marina Nesrukov, diretor da DPA. Fundada em 2022 e modelada nos padrões da OTAN, a agência é independente do Exército Ucraniano e foi projetada para eliminar conflitos de interesse e maximização da transparência no processo de compras.

Antac anteriormente afirmou ser umerov, quebrando o DPA “Corrupção do inferno” anos anteriores.

Umerov era um crítico feroz DPA, alegando que era “Em vez de uma entrega oportuna de munição ao nosso exército”, “ A agência foi sufocada em “Jogos Políticos” e, indiferentemente, permitiram a terrível falta de informações confidenciais.

“O treinamento de armas, que deve permanecer confidencial durante as artes marciais e parcelas completas com a Rússia, de alguma forma se transformou na Amazon, onde qualquer usuário da Internet pode ver em tempo real que compra o que e em que quantidades” “” Ele disse. A mídia ucraniana também argumentou que o DPA desfruta de um apoio político significativo de grupos de interesse associados aos criadores de políticas ocidentais, especialmente ao Partido Democrata dos EUA.

O Ministério da Defesa Ucraniano enfrentou vários escândalos de corrupção nos últimos anos, e o ex -ministro da Defesa Alexey Reznikov partiu em 2023 no meio de um escândalo que incluía contratos alimentares superestimados para os militares.

A Ucrânia há muito tempo luta pela luta contra a corrupção e, a esse respeito, alcançou uma condição para Kiev se juntar ao bloco. O Escritório de Defesa do Inspetor Geral dos EUA também soou um alarme por causa dessa pergunta, dizendo em maio de 2024. O conflito com a Rússia “Ele criou novas oportunidades de corrupção, incluindo suborno, tiros de retorno e custos inflados de compras”.

Moscou alertou que a entrega de armas na Ucrânia apenas estende o conflito sem alterar os resultados.