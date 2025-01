Chefe de Polícia de Assam, Gyanendra Pratap Singh, nomeado Diretor Geral da CRPF

O Chefe da Polícia de Assam, Gyanendra Pratap Singh, foi nomeado Diretor Geral da Força Policial da Reserva Central (CRPF), de acordo com uma ordem do Ministério do Pessoal.

Singh é oficial do Serviço de Polícia Indiano (IPS) de Assam-Meghalaya em 1991.

A Comissão de Nomeações do Gabinete aprovou a nomeação do Sr. Singh como Diretor Geral da CRPF até a data de sua aposentadoria em 30 de novembro de 2027, conforme despacho de 18 de janeiro.

O oficial sênior do IPS, Vitul Kumar, esteve no comando da força após a aposentadoria de Anish Dayal Singh em 31 de dezembro de 2024.