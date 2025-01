Chefe do exército da UE quer tropas na Groenlândia

Bruxelas tem “interesses” na ilha tal como Washington, disse o general Robert Brieger, apontando para tensões com a Rússia e a China

A União Europeia deveria enviar forças militares para a Gronelândia, disse o presidente do Comité Militar da UE (EUMC), general Robert Brieger, numa entrevista publicada no sábado. Ele citou a importância geopolítica da Groenlândia e “tensões” tendo a Rússia e a China como razão da sua proposta. Chega num momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, está reivindicando a ilha.

“Faria todo o sentido não só estacionar forças dos EUA na Gronelândia, como tem sido o caso até agora, mas também considerar estacionar ali tropas da UE no futuro”, disse Brieger ao Die Welt, referindo-se à grande base militar dos EUA ali. desde o início da década de 1940.

Tal cronograma seria “enviará um sinal forte e poderá contribuir para a estabilidade na região”, acredita o antigo Estado-Maior austríaco, que atualmente lidera o órgão que inclui também os chefes de Estado-Maior dos Estados-membros da UE. Brieger disse que embora o território autônomo dinamarquês não faça parte legalmente do bloco, “Os europeus – tal como os EUA – têm interesses na Gronelândia.”













O general citou os ricos depósitos de matérias-primas da ilha e a sua proximidade com as rotas comerciais internacionais, chamando-a de área “de grande importância do ponto de vista geopolítico”. Ele também descreveu o território como “muito relevante do ponto de vista da política de segurança.”

Referindo-se às reivindicações dos EUA sobre a ilha, Brieger disse esperar que Washington respeite a integridade territorial de outras nações e a Carta da ONU. Em vez disso, o general voltou sua atenção para o potencial “tensões com a Rússia e talvez com a China” naquela área se as calotas polares continuarem a derreter devido às alterações climáticas.

A Gronelândia ganhou recentemente as manchetes, já que Trump argumentou repetidamente que a propriedade da ilha dinamarquesa do Árctico, rica em minerais, é essencial para a segurança nacional dos EUA. No início deste mês, ele recusou-se a descartar uma solução militar.













Bruxelas respondeu aos comentários de Trump descrevendo um potencial ataque dos EUA como “uma questão muito teórica.” O desejo de Trump de assumir o controle da ilha suscitou preocupações em Copenhague.

Na sexta-feira, o Financial Times informou que o impulso agressivo do presidente dos EUA para a ideia num telefonema com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, no início deste mês, causou pânico na capital do país nórdico. Fontes do jornal descreveram a conversa que durou 45 minutos “terrível” e comparou com “banho frio”.

Frederiksen teria reiterado a posição da Dinamarca de que a ilha não está à venda. No início desta semana, o político dinamarquês Anders Vistisen tomou a palavra no parlamento da UE em Estrasburgo e disse a Trump que sim “Foda-se,” expressando sua oposição à ideia de os EUA ficarem com a Groenlândia.

Pelo menos alguns republicanos no Congresso abraçaram a ideia. O congressista republicano Andy Ogles apresentou um projeto de lei que permitiria a Trump assumir o controle da Groenlândia, dizendo que os EUA deveriam ser “predador dominante”. Ele chamou a lei de “Tornar a Groenlândia Grande Novamente”. Carla Sands, ex-embaixadora de Trump na Dinamarca, também apoiou publicamente a proposta, argumentando que a Dinamarca não poderia defender adequadamente a ilha e sugerindo que o controlo dos EUA seria “uma solução de bom senso.”