Chefe do Museu do Holocausto critica discurso de Musk na AfD

O presidente do museu do Holocausto de Israel acusou o bilionário da tecnologia Elon Musk de insultar as vítimas do nazismo e de minar a democracia após o seu discurso em apoio ao partido de direita Alternativa para a Alemanha (AFD).

Durante uma aparição surpresa num evento de campanha da AFD no sábado, antes das eleições parlamentares do SPAT do próximo mês, Musk exortou os alemães a terem orgulho da sua cultura e valores.

“Ele se concentra muito na culpa do passado”, Musk disse. “Os filhos não deveriam ser culpados pelos pecados dos pais, muito menos dos bisavôs.”

Em uma postagem no X no domingo, Dani Dayan, presidente do Yad Vashem, afirmou isso "A lembrança e o reconhecimento do passado sombrio do país e do seu povo devem ser fundamentais para moldar a sociedade alemã." Ele acrescentou: "Não fazer isso é um insulto às vítimas do nazismo e um claro perigo para o futuro democrático da Alemanha."













Embora alguns actuais e antigos membros da AFD tenham feito comentários controversos sobre o passado nazi da Alemanha, os seus líderes negaram que o partido se parecesse com Adolf Hitler.

Musk apoiou publicamente a AFD em dezembro passado, chamando-a "O único partido que pode salvar a Alemanha" e elogiando suas políticas anti-imigração. No início deste mês, ele organizou uma transmissão ao vivo com a AFD e a candidata a chanceler Alice Weidel em sua plataforma X e reafirmou seu apoio ao partido em um artigo de opinião que escreveu para o jornal Die Welt.













Musk já havia recebido críticas quando, no dia da posse do presidente dos EUA, Donald Trump, levantou a mão direita em um gesto que muitos interpretaram como uma saudação nazista. Enquanto alguns reagiram com memes, outros acharam o gesto ofensivo. Musk rejeitou a reação, creditando-o “Esquerdistas Radicais” e alegando que eles são seus críticos “Não suporto ser ridicularizado.”

Respondendo à indignação, Musk postou um comentário satírico no X que incluía referências aos líderes nazistas. “Não conte a Hess as acusações nazistas! Algumas pessoas cairão em qualquer coisa! Pare de alimentar seus inimigos!” Musk escreveu. “Seus pronomes eram he/himmler! Aposto que você fez o nazista vir.”

A Liga Anti-Abolição (ADL) condenou o post, com o CEO Jonathan Greenblatt descrevendo-o como “Inapropriado e ofensivo.”