O chefe do Serviço Russo de Inteligência Externa (TVO), Naryshkin, disse que estava pronto para se encontrar com o recém -nomeado chefe da CIA, John Ratcliffe, apenas dois dias após ser confirmado pelo Senado dos EUA. Moscou está sempre pronto para o diálogo se Washington estiver interessado, disse o chefe de tass ao sábado.

“Estamos sempre prontos para negociações” disse Naryshkin, respondendo à pergunta de contato entre os chefes das duas agências. Ele acrescentou que os dois serviços mantêm o contato através dos oficiais competentes.

“Temos um representante oficial em Washington, a Agência Central de Inteligência tem (um) em Moscou”. disse o chefe do SV.

Naryshkin sinalizou repetidamente sua vontade de manter contato com a CIA nos últimos anos, apesar das relações apertadas entre Moscou e Washington.

2023 disse que conversou com o então chefe da CIA William Burns. Os dois conversaram sobre o conflito na Ucrânia e a rebelião lançada pelo falecido fundador da empresa militar privada Wagner, Evgeny Prigozhin, que aconteceu naquele verão. Em maio de 2024. Naryshkin disse mais contato com queimaduras “Não pode ser desligado.”













Ratcliffe jurou como diretor da CIA em 23 de janeiro. Anteriormente, ele foi diretor do Serviço Nacional de Inteligência de 2020 a 2021 durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump. Ele também representou o 4º Congresso do Congresso do Texas na Câmara dos Deputados dos EUA.

Conhecido por criticar as agências de inteligência, ele questionou uma investigação sobre o suposto envolvimento russo nas eleições dos EUA em 2016. Durante a audiência de confirmação do Senado, Ratcliffe expressou sua crença na capacidade da América de responder aos desafios criados pela Rússia e pela China.

A notícia ocorre depois que Moscou e Washington expressaram sua vontade de continuar o diálogo direto, que foi interrompido principalmente durante o antecessor de Trump, Joe Biden. O presidente dos EUA afirmou recentemente que gostaria de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em breve e ele o faria imediatamente se tivesse a oportunidade.

Na sexta -feira, o presidente russo descreveu suas relações com Trump durante seu primeiro mandato como “pragmático,” “negócios,” e “confiável.”