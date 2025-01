Chefe inativo do Jakarta Disbuds and Culture torna-se suspeito em caso de corrupção de atividades fictícias

Jacarta — O Alto Ministério Público do DKI Jacarta nomeou três pessoas como suspeitas em um suposto caso de corrupção envolvendo o Serviço Cultural DKI Jacarta.

O chefe do Gabinete do Alto Procurador do DKI Jacarta, Patris Yusrian Jaya, revelou que dois dos três suspeitos nomeados eram o Aparelho Civil do Estado (ASN) servindo nesta agência.

O primeiro suspeito é Iwan Hendry Wardana, que atua como chefe não ativo do Serviço Cultural DKI Jacarta, suspeito de estar envolvido no esquema de corrupção. O segundo suspeito é Mohamad Fahirza Maulana, chefe da Divisão de Aproveitamento do Serviço de Cultura.

Enquanto isso, o terceiro suspeito é Gatot Arif Rahmadi, que atuou como diretor do organizador do evento (EO) que serviu para realizar ações fictícias no projeto.

“Foi comprovado que os suspeitos, Iwan Hendry Wardana (IHW), Mohamad Fahirza Maulana (MFM) e Gatot Arif Rahmadi (GAR), estão envolvidos em esquemas de manipulação orçamentária e atividades fictícias para ganho pessoal”, disse Patris no Ministério Público. DKI Jacarta Superior, Sul de Jacarta, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

 Gabinete do Procurador DKI Jacarta revista escritório do Serviço de Cultura de Jacarta Foto: VIVA.co.id/Símbolo de paz inimigo

Modo Operando

Patris revelou que neste caso os suspeitos colaboraram para falsificar atividades artísticas e culturais que nunca foram realizadas.

A IHW, juntamente com a MFM, utilizou serviços de fornecedores geridos pela GAR para compilar atividades fictícias que foram então apresentadas no relatório de prestação de contas (SPJ). Este processo é realizado para desembolsar recursos que devem ser destinados a atividades culturais.

“Em vez disso, foram desviados fundos que deveriam ter sido utilizados para atividades artísticas e culturais. Depois que os fundos foram desembolsados ​​e creditados na conta do estúdio ou nomes de estúdios fictícios usados ​​no relatório, GAR retirou o dinheiro e o canalizou para sua conta pessoal. “O dinheiro foi usado para os interesses pessoais dos suspeitos IHW e MFM”, continuou Patris.

O Alto Ministério Público do DKI Jacarta também deteve um dos suspeitos, Gatot Arif Rahmadi. O GAR será mantido no Centro de Detenção Estadual de Cipinang pelos próximos 20 dias para investigação adicional.

“GAR esteve detido durante 20 dias no Centro de Detenção de Cipinang para facilitar o processo de investigação e a recolha de provas adicionais. “Esperamos revelar mais factos sobre esta alegada corrupção”, disse Patris.

Entretanto, os suspeitos Iwan Hendry Wardana (IHW) e Mohamad Fahirza Maulana (MFM) ainda não compareceram para interrogatório. O Alto Gabinete do Procurador do DKI Jacarta afirmou que se os dois suspeitos voltassem a estar ausentes, seriam detidos à força para interrogatório como parte do processo legal em curso.

“Os investigadores intimarão novamente a IHW e a MFM e, se nenhum deles cooperar, serão tomadas medidas de recolha forçada. “Esperamos que os suspeitos se rendam imediatamente para acelerar o processo legal”, disse Patris.

Este caso de corrupção junta-se a uma longa lista de alegados desvios de fundos públicos envolvendo funcionários do governo na Indonésia.

O Gabinete do Procurador do DKI Jacarta está empenhado em investigar exaustivamente este caso e proporcionar um efeito dissuasor a qualquer pessoa que tente cometer corrupção utilizando fundos estatais. O público também aguarda novos desenvolvimentos na esperança de que o processo legal seja transparente e justo.

Este caso também serve para lembrar a importância de um sistema de monitoramento mais rigoroso para projetos governamentais que envolvam fundos públicos. O envolvimento de diversas partes neste tipo de prática fraudulenta indica que existem deficiências nos mecanismos internos de monitorização do governo que devem ser corrigidas imediatamente.