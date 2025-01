Chefe militar israelense renuncia devido ao “fracasso” de 7 de outubro

O chefe do exército de Israel, tenente-general Herzi Halevi, renunciou na terça-feira devido à sua responsabilidade por seu “fracasso” durante o ataque do grupo militante palestino Hamas em 7 de outubro de 2023. Arquivo | Crédito da foto: AFP

O chefe do exército de Israel, tenente-general Herzi Halevi, renunciou na terça-feira devido à sua responsabilidade pelo seu “fracasso” durante o ataque do grupo militante palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

Na sua carta de demissão, divulgada pelo exército, Halevi disse que estava saindo “devido ao meu reconhecimento de responsabilidade pelo fracasso (militar) de 7 de outubro”.

Ele disse que estava saindo em um momento de “sucessos significativos” para os militares, embora também tenha dito que “nem todos” os objetivos de guerra de Israel foram alcançados.

“Nem todos os objetivos da guerra foram alcançados. Os militares continuarão a lutar para desmantelar ainda mais o Hamas e as suas capacidades de governo, garantir o regresso dos reféns e permitir que os israelitas deslocados pelos ataques militantes regressem às suas casas, disse ele.

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, elogiou Halevi pela sua demissão e apelou ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para fazer o mesmo.

“Agora é a hora de eles assumirem a responsabilidade e renunciarem: o primeiro-ministro e todo o seu governo catastrófico”.

O major-general Yaron Finkelman, chefe do comando militar do sul de Israel responsável por Gaza, também renunciou.

A demissão do casal ocorre dias depois de um cessar-fogo com o Hamas que pôs fim a 15 meses de guerra desencadeada pelo ataque mais mortífero da história de Israel.

Halevi pediu para deixar o cargo em 6 de março, dizendo “até então, concluirei as investigações sobre os acontecimentos de 7 de outubro e fortalecerei a preparação (militar)”.

Em 7 de outubro de 2023, milhares de combatentes palestinos invadiram o sul de Israel vindos de Gaza.

O ataque matou 1.210 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Também fizeram 251 reféns em Gaza, incluindo mulheres, crianças e idosos.

Gaza estava fortemente vigiada no momento do ataque e cercada por uma barreira fronteiriça de alta tecnologia com sensores e metralhadoras operadas remotamente.

Os militantes conseguiram, apesar das defesas modernas de Israel, invadir uma importante base militar, bem como comunidades residenciais em todo o sul e um festival de música, onde cometeram atrocidades.

Os militares levaram três dias para expulsar completamente os militantes do território israelense.