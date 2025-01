Chegam condolências ao jornalista Gosala Prasad

:

Condolências foram expressas pela morte do jornalista e editor da revista Aradhana, Gosala Prasad, na quarta-feira.

O ministro-chefe N. Chandrababu Naidu expressou choque com a morte do analista político. Ele disse que Prasad ganhou imenso reconhecimento ao longo de quatro décadas como jornalista e analista político. A análise profunda de Prasad durante os debates televisivos sobre os desenvolvimentos políticos foi destacada, disse ele e expressou as suas condolências à família enlutada.

O vice-ministro-chefe Pawan Kalyan disse que a morte repentina de Prasad foi lamentável. “Rezo a Deus para que sua alma encontre paz. Com vasta experiência como jornalista, Prasad sempre expressou suas opiniões pró-populares em diversas plataformas. “Expresso minhas mais profundas condolências à família de Prasad”, disse ele.

O Ministro de Doações, Anam Ramanarayana Reddy, expressou sua profunda tristeza e estendeu suas mais profundas condolências à família de Gosala Prasad. “Shri Gosala Prasad foi um modelo de jornalismo imparcial. Seu desaparecimento é uma perda irreparável para o mundo do jornalismo”, afirmou.

Expressando surpresa, o ministro de I&PR, Kolusu Parthasarathi, disse que Prasad trabalha há muito tempo como jornalista com Andhra Prabha e atuou como analista político para vários meios de comunicação e canais.

O Ministro da Agricultura, K. Atchannaidu, disse que Prasad trabalhou incansavelmente pelo bem-estar da sociedade ao longo de sua carreira.

A Ministra de Suprimentos Civis, Nadendla Manohar, relembrou os serviços de Prasad como editor da Aradhana, uma revista do Departamento de Doações.

O Ministro dos Transportes, Mandipalli Ramprasad Reddy, descreveu a morte de Prasad como uma perda irreparável para o jornalismo.