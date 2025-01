Cheney responde a Trump: “Você não pode mudar a verdade”

A ex-deputada Liz Cheney (R-Wyo.) Aplaudiu o presidente eleito Trump depois de criticar o presidente Biden por conceder a ela e ao deputado Bennie Thompson (D-Miss.) a Medalha de Cidadão Presidencial esta semana.

“Donald, esta não é a União Soviética”, escreveu Cheney na sexta-feira na plataforma social X. “Você não pode mudar a verdade e não pode nos silenciar”.

Cheney foi reconhecida na quinta-feira por seu serviço como vice-presidente do comitê especial da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, bem como por seus sete anos no Congresso. Thompson, que atuou como presidente do comitê de 6 de janeiro, também foi elogiado por Biden por sua “dedicação ao longo da vida para salvaguardar nossa Constituição”.

Na sexta-feira, Trump recorreu ao Truth Social para criticar a medida, alegando que Biden concedeu à dupla “medalhas falsas” e rotulou Cheney de “corrupto”.

“Biden a recompensou apenas porque ela odiava ‘TRUMP’”, escreveu ele sobre a ex-congressista.

Cheney, um crítico ferrenho de Trump, está há muito tempo no centro da ira do ex-presidente. Ela respondeu à postagem de Trump nas redes sociais na sexta-feira, denunciando suas alegações anteriores sobre fraude eleitoral em 2020.

“Lembra-se de todas as suas mentiras sobre as urnas eletrônicas, os trabalhadores eleitorais, suas inúmeras acusações de fraude que nunca aconteceram?” ela escreveu. “Muitos dos seus advogados foram disciplinados, disciplinados ou cassados, os tribunais decidiram contra ele e dezenas dos seus próprios assessores da Casa Branca, da sua administração e da sua campanha testemunharam contra ele.”

Rudy Giuliani, um forte aliado de Trump, foi desqualificado em Washington no outono passado pelos seus esforços para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Entretanto, no início deste ano, a Ordem dos Advogados de DC concluiu que Jeffrey Clark violou as regras de ética ao ajudar os esforços de Trump para bloquear a transferência de poder e recomendou que a sua licença legal fosse suspensa por dois anos, enquanto outro aliado de Trump, Sidney Powell, recebeu sanções. depois de tentar anular os resultados em Michigan.

A filha do ex-vice-presidente Dick Cheney destacou a recusa do ex-vice-presidente Mike Pence em não certificar os resultados das eleições de 2020, a pedido de Trump.

“Você se lembra de como seu ex-vice-presidente o impediu de derrubar nossa República?” disse Liz Cheney.

“Nós nos lembramos”, ele continuou. “E agora, ao tomar posse novamente, o povo americano deve rejeitar as suas mais recentes falsidades maliciosas e agir como uma barreira de proteção para a nossa República Constitucional, protegendo de você a América que amamos.”

