Chennai: Após um longo atraso, o Metro Rail para iniciar túneis em Koathur

O Chennai Metro Rail iniciará em breve o trabalho de túneis na estação Koathur, como parte do corredor 5 do projeto Fase II | Crédito da foto: M. Vedhan

O Chennai Metro Rail lançará o trabalho para criar um túnel entre Koathur e Villivakam como parte da construção do projeto atual da Fase II em duas semanas.

No projeto de fase II de ₹ 63.246 milhões de rúpias com três corredores: Madhavaram para Sipcot (Corredor 3), Light House to Poonamallee (corredor 4) e Madhavaram para Sholinganallur (Corredor 5) – o túnel está em todos os tempos em Corridor 3 e corredor 4. Mas no corredor 5, o único trecho subterrâneo é entre Koathur e Villivakam e sofreu um atraso de mais de um ano.

De acordo com os funcionários da Chennai Metro Rail Limited (CMRL), eles iniciarão o trabalho de túneis em Koathur este mês e a máquina de perfuração de túnel (TBM) chamada ‘Kurinji’ já foi reduzida no local.

O corredor 5 começa como uma seção elevada de Madhavaram a Retteri, mergulha -se em Koathur Junction e se torna uma rede subterrânea para a Vilivakam Mth Road. Além disso, continua a Sholinganallur através de Porur e Madipakkam como uma seção alta novamente.

O trecho subterrâneo de cinco quilômetros no corredor 5 tem estações em Kolatur Junction, Srinivasa Nagar, Villivakam Metro, Villivakam Bus Terminus e Villivakam Mth Road. Quando a CMRL conclui o trabalho em alguns anos, aqueles que residem em Koathur e Villivakam podem achar mais fácil viajar para áreas do sul, como Mylapore, Ajar e Omr. Os moradores de Villivakam acharão particularmente conveniente, pois três estações na área foram propostas.

“O trabalho preparatório está em andamento. A distância total entre Koathur e Nathamuni fica a quase 5 km, mas, como sempre é feito, o túnel ocorre em seções curtas. Primeiro, o TBM será reduzido em um eixo criado em Koathur e chato a estação Koathur Metro Riel, uma distância de 500 metros. Posteriormente, ele será relançado na estação de Koathur em cerca de quatro meses e será perfurado em direção a Srinivasa Nagar ”, disse um funcionário.

O túnel pode não ser muito difícil entre Koathur e Srinivasa Nagar, uma vez que os estratos do solo são principalmente argilosos com algumas partes em Srinivasa Nagar com rocha.