Chennai | Com pinturas e filmes em artistas, Gita Hudson explora a abstração

Uma vista do show em Lalit Kala Akademi | Crédito da foto: arranjo especial

Hoje, a galeria Lalit Kala Akademi é vermelha. Muitos tons de gradiente de cores ficam pesados ​​nas telas de 90 anos que preenchem o espaço: Crimões e vermelhos que às vezes são quebrados abruptamente por um desviado preto ou cinza, desonesto. Mas eles inevitavelmente encontram o caminho de volta para os Reds, como a artista Gita Hudson, cuja inclinação para a cor não é novidade.

Intitulado Transit … do estudo, o programa é uma mistura do seu corpo de trabalho na mídia nos últimos dois anos. Não apenas telas, mas também em movimento, filmes e instalações também fazem parte desta tela. O trabalho experimental de Gita (leia -se: o que parece ser uma borboleta feita de DVDs antigos) faz parte da coleção, que destaca sua viagem com abstração.

O artista é Frank. “Eu só queria ver dois anos completos do meu trabalho juntos em uma galeria”, diz ela.

O ano foi 1999. Gita lembra o momento em que se voltou para o mundo da abstração. “Quando olhei para as obras da raça, Garitande ou Achuthan Kudallur, pensei que eram grandes coisas! Eu os achei extremamente espirituais. Eu vejo música em muitas dessas texturas.

Uma das abstrações de Gita Hudson | Crédito da foto: arranjo especial

“Desta vez, eu queria mostrar meus resumos e seus semi-abstratos. E também faço muitos filmes sobre artistas, então andei novamente e os executei em Loop, especialmente para o benefício dos jovens estudantes ”, acrescenta. Seu marido falecido era um colecionador de filmes mundiais e música mundial. “Eu havia colocado todos os DVDs em grandes pastas em uma ordem específica. Os DVDs se tornaram redundantes agora e não sentiram vontade de denunciá -los. Então eu fiz a arte deles. De alguma forma, ele também preserva sua coleção ”, diz Gita. Algumas obras de suas divindades folclóricas e séries de templos também fazem parte da exposição.

“Enquanto eu trabalho, surgem novas cores. Mas eu tenho uma certa paleta e tendem a explorar dentro dessa paleta. Já é mexido com os Reds? Gita é honesto. “Sim, às vezes ele faz. Mas se você olhar de perto, você vê brancos e rosas e, em geral, eles parecem vermelhos.

Um dos trabalhos abstratos de Gita Hudson | Crédito da foto: arranjo especial

O tráfego … do estudo é exibido até 31 de janeiro em Lalit Kala Akademi, Egmore, Chennai